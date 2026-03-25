مواضع قاطع رئیس جمهور ترکیه در محکومیت رژیم جنگ طلب صهیونیستی قابل تقدیر است

به گزارش ایلنا، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مواضع قاطع برادرم رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه در محکومیت رژیم جنگ طلب صهیونیستی قابل تقدیر است. ملت غیرتمند کشور دوست و برادر ترکیه از سالیان دور در مسیر همبستگی با آرمان امت اسلامی پایمردانه نقش آفرین بوده‌اند. این مسیر پرافتخار را به فضل الهی با یکدیگر طی خواهیم کرد.»

