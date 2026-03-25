گنجی:
نباید روی اصل و شکل مذاکره حساسیت منفی داشت
یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: روی اصل مذاکره و شکل مذاکره نباید حساسیت منفی داشت. شش ماه هم بجنگی و کاملا هم پیروز صحنه باشی راه نقد کردن و میوه چینی از آن پیروزی و ترسیم آیندهی بعد از پیروزی، مذاکره است.
به گزارش ایلنا، عبدالله گنجی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
آنچه باید حساس بود و هوشمندانه رصد کرد، گرفتار نشدن در تله فریب از یک سو و محتوای مذاکره از سوی دیگر است.
خطوط قرمز قبلی روشن است (اصل هستهای و موشکی) و روح رهبر شهید ما ناظر صحنه است. علاوه بر این دو، باید خطوط قرمز جدیدی را متاثر از ناکامی جدید دشمن ترسیم کنیم که برآیند آن ایران ارتقا یافته باشد.