نباید روی اصل و شکل مذاکره حساسیت منفی داشت

عبدالله گنجی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

روی اصل مذاکره و شکل مذاکره نباید حساسیت منفی داشت. شش ماه هم بجنگی و کاملا هم پیروز صحنه باشی راه نقد کردن و میوه چینی از آن پیروزی و ترسیم آینده‌ی بعد از پیروزی، مذاکره است.

آنچه باید حساس بود و هوشمندانه رصد کرد، گرفتار نشدن در تله فریب از یک سو و محتوای مذاکره از سوی دیگر است.

خطوط قرمز قبلی روشن است (اصل هسته‌ای و موشکی) و روح رهبر شهید ما ناظر صحنه است. علاوه بر این دو، باید خطوط قرمز جدیدی را متاثر از ناکامی جدید دشمن ترسیم کنیم که برآیند آن ایران ارتقا یافته باشد.

