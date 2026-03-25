گنجی:

نباید روی اصل و شکل مذاکره حساسیت منفی داشت

یک فعال سیاسی اصولگرا تاکید کرد: روی اصل مذاکره و شکل مذاکره نباید حساسیت منفی داشت. شش ماه هم بجنگی و کاملا هم پیروز صحنه باشی راه نقد کردن و میوه چینی از آن پیروزی و ترسیم آینده‌ی بعد از پیروزی، مذاکره است.

به گزارش ایلنا، عبدالله گنجی در حساب شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

روی اصل مذاکره و شکل مذاکره نباید حساسیت منفی داشت. شش ماه هم بجنگی و کاملا هم پیروز صحنه باشی راه نقد کردن و میوه چینی از آن پیروزی و ترسیم آینده‌ی بعد از پیروزی، مذاکره است.

آنچه باید حساس بود و هوشمندانه رصد کرد، گرفتار نشدن در تله فریب از یک سو و محتوای مذاکره از سوی دیگر است.

خطوط قرمز قبلی روشن است (اصل هسته‌ای و موشکی) و روح رهبر شهید ما ناظر صحنه است. علاوه بر این دو، باید خطوط قرمز جدیدی را متاثر از ناکامی جدید دشمن ترسیم کنیم که برآیند آن ایران ارتقا یافته باشد.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
