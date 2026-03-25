خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قالیباف؛

از نزدیک استقرار سربازان آمریکایی در منطقه را زیر نظر داریم/ آنچه ژنرال‌ها خراب کرده‌اند سربازان نمی‌توانند درست کنند

کد خبر : 1765346
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:ما از نزدیک استقرار سربازان آمریکایی در منطقه را زیر نظر داریم، آنچه ژنرال‌ها خراب کرده‌اند را سربازان نمی‌توانند درست کنند

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پستی به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی  ایکس نوشت: 

ما از نزدیک تمام تحرکات ایالات متحده در منطقه، به ویژه استقرار سربازان آنها را زیر نظر داریم.

آنچه ژنرال‌ها خراب کرده‌اند، سربازان نمی‌توانند درست کنند؛ در عوض، آنها فقط قربانی توهمات نتانیاهو خواهند شد. عزم ما را برای دفاع از سرزمینمان آزمایش نکنید.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار