از نزدیک استقرار سربازان آمریکایی در منطقه را زیر نظر داریم/ آنچه ژنرالها خراب کردهاند سربازان نمیتوانند درست کنند
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت:ما از نزدیک استقرار سربازان آمریکایی در منطقه را زیر نظر داریم، آنچه ژنرالها خراب کردهاند را سربازان نمیتوانند درست کنند
به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف در پستی به زبان انگلیسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
ما از نزدیک تمام تحرکات ایالات متحده در منطقه، به ویژه استقرار سربازان آنها را زیر نظر داریم.
آنچه ژنرالها خراب کردهاند، سربازان نمیتوانند درست کنند؛ در عوض، آنها فقط قربانی توهمات نتانیاهو خواهند شد. عزم ما را برای دفاع از سرزمینمان آزمایش نکنید.