به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ارتش، موشک‌های کروز ساحل به دریای قدیر نیروی دریایی ارتش ناوگروه آبراهام لینکلن از ناوگان متخاصم آمریکایی را هدف قرار داده و وادار به تغییر موقعیت کردند.

امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش که شخصاً از قرارگاه راهکنشی این نیرو، فرمان شلیک موشک به ناو آبراهام لینکلن را صادر کرد، ضمن گرامی داشت یاد شهیدان ناوشکن دنا، گفت: نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، با اراده قاطع و سیادت دریایی مطلق جمهوری اسلامی ایران در خلیج همیشه فارس و کنترل هوشمند تنگه هرمز و نظارت مقتدرانه بر تردد ناوگان نظامی و متخاصم در شمال مدار ۱۰ درجه، تا گرفتن انتقام خون شهیدان عزیزمان از پای نخواهیم نشست.

امیر دریادار ایرانی افزود: چون کوه دنا، برای سربلندی و شکوه ایران و ایرانی پابرجا ایستاده‌ایم تا امید مظلومان و خار چشم دشمنان باشیم. عملکرد و تحرکات ناوگروه متخاصم آبراهام لینکلن، همواره توسط نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در حال رصد است و به محض قرارگرفتن ناوگروه متخاصم در تیررس سامانه‌های موشکی، هدف حملات کوبنده نیروی دریایی ارتش قرار خواهد گرفت.

