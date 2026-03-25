شهادت دختر ۱۰ ساله یزدی بر اثر شوک صدای انفجار
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد از شهادت دختر ۱۰ ساله یزدی در حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکایی به یزد بر اثر شوک ناشی از صدای انفجار خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل دهستانی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار یزد اظهار داشت: در پی حمله تجاوزکارانه آمریکایی صهیونیستی کودک کش در شامگاه گذشته چهارم فروردین ۱۴۰۵ به یک نقطه نظامی در محدوده خارج از شهر یزد، متأسفانه یک دانشآموز دختر ۱۰ ساله به نام «دینا صادقی» بر اثر شوک و فشار روانی ناشی از صدای انفجار به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وی افزود: براساس بررسیها و شواهد اولیه، علت شهادت این دانشآموز بیگناه، شوک و فشار روانی اعلام شده است؛ با این حال، نتیجه نهایی پس از انجام بررسیهای بالینی و تکمیلی توسط پزشکی قانونی اعلام و اطلاعرسانی خواهد شد.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاتدار یزد با محکومیت این اقدام جنایتکارانه و ددمنشانه رژیم کودککش آمریکایی ـ صهیونیستی، شهادت این دختر بیگناه را به خانواده داغدار، بستگان این شهیده و جامعه بزرگ دانشآموزی استان تسلیت گفت و از خداوند متعال برای بازماندگان صبر و اجر الهی مسئلت کرد.