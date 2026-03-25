به گزارش ایلنا، علی بهادری جهرمی در شبکه‌های اجتماعی نوشت:

مهمترین تکنیک جنگی ترامپ عملیات رسانه‌ای های دروغین اوست که حتی ساعاتی پیش از هر حمله به ایران نیز ادعای پیشرفت مذاکره داشته است.

مهمترین دغدغه او نیز کنترل قیمت نفت و ادعای پیروزی است که با عملیات‌های روانی خود در آن بعضا موفق هم بوده است.

مهمترین پاسخ ایران باید جلوگیری از اثرگذاری این عملیات‌های روانی باشد.

