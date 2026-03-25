پیام تبریک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتصاب محمد باقر ذوالقدر

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر

با گرامیداشت یاد و خاطره اندیشمند مجاهد شهید دکتر علی لاریجانی و درخواست ترفیع درجات آن بزرگوار از خدای متعال، انتصاب شایسته جناب عالی را که از ذخایر انقلاب اسلامی هستید و میدان های جهاد را از مبارزه با رژیم ستمشاهی تا مقابله با منافقین و تروریست ها و دفاع مقدس هشت ساله و دفع فتنه های مختلف علیه انقلاب تجربه کرده اید تبریک می گوییم از خداوند متعال می خواهیم در این مسئولیت خطیر که در این شرایط حساس و استثنایی برعهده آن عزیز گذاشته شده است توفیق نقش آفرینی درخور این ملت بی نظیر به پا خواسته و با عزت و عظمت ایران اسلامی را عطا فرماید.



سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

۱۴۰۴/۰۱/۰۵