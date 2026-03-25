پیام تبریک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتصاب محمد باقر ذوالقدر

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور پیامی انتصاب محمد باقر ذوالقدر را تبریک و تأکید کرد: از خداوند متعال می خواهیم در این مسئولیت خطیر که در این شرایط حساس و استثنایی برعهده آن عزیز گذاشته شده است توفیق نقش آفرینی درخور این ملت بی نظیر به پا خواسته و با عزت و عظمت ایران اسلامی را عطا فرماید.

به گزارش ایلنا به نقل  از سپاه نیوز، پیام تبریک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در پی انتصاب محمد باقر ذوالقدر به شرح زیر است:

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

برادر گرامی جناب آقای دکتر محمد باقر ذوالقدر
 با گرامیداشت یاد و خاطره اندیشمند مجاهد شهید دکتر علی لاریجانی و درخواست ترفیع درجات آن بزرگوار از خدای متعال، انتصاب شایسته جناب عالی را که از ذخایر انقلاب اسلامی هستید و میدان های جهاد را از مبارزه با رژیم ستمشاهی تا مقابله با منافقین و تروریست ها و دفاع مقدس هشت ساله و دفع فتنه های مختلف علیه انقلاب تجربه کرده اید تبریک می گوییم از خداوند متعال می خواهیم در این مسئولیت خطیر که در این شرایط حساس و استثنایی برعهده آن عزیز گذاشته شده است توفیق نقش آفرینی درخور این ملت بی نظیر به پا خواسته و با عزت و عظمت ایران اسلامی را عطا فرماید.

سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
۱۴۰۴/۰۱/۰۵

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
