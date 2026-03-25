بقایی:
خانه کیارستمی هم از بمبهای متجاوزان در امان نماند
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از تخریب عباس کیارستمی کارگردان نام آشنایی ایرانی بر اثر تجاوزات رژیم صهیونسیتی و آمریکا به کشورمان خبر داد.
به گزارش ایلنا، اسماعیل بقایی سخنگوی وزارت امور خارجه در پیامی در شبکه ایکس با اشاره به حمله آمریکا و رژیم صهیونیستی به منزل عباس کیارستمی کارگردان نامآشنای ایرانی فیلمهایی چون «خانه دوست کجاست»، و «طعم گیلاس»، نوشت:
«عباس کیارستمی، کارگردان نامآشنای ایرانی و برنده جایزه نخل طلایی جشنواره فیلم کن ۱۹۹۷ به خاطر فیلم طعم گیلاس را به خاطر دارید؟
حتی منزل او هم از اصابت بمبهای متجاوزان آمریکایی-اسرائیلی در امان نماند. آیا منزل کیارستمی هم بخشی از «تهدید قریبالوقوع» علیه آمریکا بوده است؟!
واقعیت این است که تجاوز نظامی آمریکا اسرائیل علیه ایران، فقط جنگ علیه یک کشور و سرزمین نیست بلکه جنگی است بر ضد یک فرهنگ، تمدن و هویت ریشه دار. اما ایران با اتکای بر همین ریشهها دشمنانش را زمینگیر خواهد کرد».