اموال دو تن از حامیان رژیم صهیونیستی با دستور دادستانی یزد توقیف شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور؛ در پی اجرای مقررات قانون تشدید مجازات جاسوسی و همکاری با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم ناظر به شناسایی و مصادره اموال عناصر حامی رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، با دستور دادستانی یزد تمامی اموال ثبتی آقای ع.ش.ز و خانم م.م.الف در استان توقیف شد.

آقای ع.ش.ز و خانم م.م.الف پس از خروج از ایران در کشور‌های خارجی اقامت داشتند و با اقداماتی که انجام دادند به عنصری ضد ایرانی و حامی رژیم صهیونیستی تبدیل شدند و در جریان جنگ رمضان نقش محوری در توجیه کودک‌کشی و حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی کشور ایفا کرده‌اند.

همچنین بنابر اطلاع‌رسانی دادستانی کل کشور؛ ضمن گزارش توقیف اموال آقای ب. الف و تعدادی از نزدیکانش به دلیل همراهی و همکاری با تروریست‌ها، اعلام شد بر اساس گزارش‌های مردمی ارسال شده، پرونده‌هایی برای دیگر عناصر خود فروخته، حامی و همکار رژیم صهیونیستی و دولت تروریست آمریکا تشکیل شده است و گزارش‌ها از سوی نهاد‌های ذیربط در حال صحت‌سنجی برای ارجاع به دستگاه قضایی است.

در همین رابطه از مردم درخواست می‌شود مطابق اطلاعیه قبلی، در صورتی که با مصادیقی از همکاری یا اقدام عملیاتی اشخاص در داخل یا خارج از کشور با رژیم صهیونیستی یا آمریکا مواجه شدند، از طریق تکمیل فرم گزارش در سامانه دادستانی کل کشور (به آدرس https://dadsetani.ir/jasoosi)، اطلاعات لازم را ثبت کنند تا موضوع برای پیگیری قضایی بررسی شود.

لازم به ذکر است، با بهره‌گیری از ظرفیت‌های سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام»، امکان شناسایی و توقیف سریع و برخط دارایی‌های عوامل تروریستی و مزدور وابسته با دشمن صهیونی و سایر کشور‌های متخاصم فراهم شده است.

با فعال‌سازی این امکان پیشرفته در سامانه سهام، شعب دادسرا‌ها و دادگاه‌های سراسر کشور اکنون قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت برخط، اموال و دارایی‌های عناصر همکار با رژیم صهیونیستی و کشور‌های متخاصم را شناسایی و اقدام های لازم برای توقیف آنها را اعمال کنند.

انتهای پیام/