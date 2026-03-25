نماینده تبریز در نامه ۱۰ بندی خطاب به عراقچی:
هرگونه ترس، فریب و معامله با دشمنان موجب نابودی اتحاد مقدس و یأس مردم میشود
نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس، در نامهای خطاب به وزیر امور خارجه هشدار داد که هرگونه عقبنشینی یا مسامحه در برابر نظام سلطه، سرمایه عظیم اجتماعی و وحدت ملی حاصل از خونخواهی شهدای اخیر را به خطر میاندازد.
به گزارش ایلنا، علی جعفری آذر نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو در مجلس در نامهای خطاب سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ضمن تبیین مطالبات حداکثری ملت بزرگ ایران در مصاف با تجاوزگریهای آمریکا و رژیم صهیونیستی، با تأکید بر لزوم پرهیز از هرگونه مسامحه و محافظهکاری، بر ضرورت محکومیت قطعی متجاوز، جبران کامل خسارات جنگ و رفع بیقید و شرط تحریمها بهعنوان خواستههای اصلی مردم شهیدپرور در میدان تأکید کرد.
متن نامه به شرح زیر است:
برادر گرامی جناب آقای عراقچی محترم وزیر امور خارجه ایران
با سلام و احترام و آرزوی سلامتی و سربلندی و توفیقات روز افزون در مصاف با شیطان مکر و فریب آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونی و سازمان های بی کفایت بینالمللی
آقای وزیر:
مردم عزیز داغدیده و عزادار ایران چند هفته است همگام و همراه رزمندگان عزیز و سلحشور نیروهای مسلح در خیابان ها، کوچهها، حسینهها، مصلیها، هیئتها و شهرها و روستاها، خانههای گرم و خواب راحت را در این زمستان سرد سوزان در جهت خونخواهی از قائد عظیمالشأن انقلاب اسلامی و دهها شهید مظلوم نظامی و غیرنظامی و حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران و دستاوردهای عظیم انقلاب اسلامی و پیشرفتهای کشور بر خود حرام کرده و با حضور آگاهانه همراه با خشم و غضب انقلاب بر تداوم دفاع مقدس و کوتاه نیامدن مقابل نظام سلطه و سازمانهای بیخاصیت و خائن بینالمللی مطالباتشان حداکثری است و صریحا میخواهند دولتمردان و مسئولان کشور در قول و عمل و در اتخاذ مواضع در هر نشست و مجمعی به کمتر از آن رضایت ندهند.
بدیهی است هرگونه خطا، سهو، مسامحه، محافظهکاری، ترس، فریب و یا خدای ناکرده معامله با دشمنان این ملت حتما وحدت ملی حاصل شده و قدرت و سرمایه عظیم اجتماعی برخاسته از این جهات و اتحاد مقدس را به کلی نابود میکند و مردم شهید داده و انقلابی در میدان را مأیوس و به عصیان می کشاند.
بنابراین بخشی از مطالباتی که مردم انتظار دارند با ایمان، قوت، قدرت و صراحت از سوی دستگاه دیپلماسی پیگیری شود،
به شرح زیر جهت استحضار و صدور دستورات انقلابی اعلام می گردد:
۱- متجاوز شناخته شدن دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان برهم زننده مذاکره و ناقض آتشبس و شروع کننده جنگ
۲- محکومیت تجاوز به ایران از سوی سازمان ملل و شورای امنیت و الزام متجاوزین به اجتناب از هرگونه جنگ افروزی مجدد با ضمانت بینالمللی
۳- جبران کلیه خسارات وارده به ایران در جنگ ۱۲ روزه و جنگ حاضر از سوی آمریکا و رژیم صهیونیستی و متحدان اروپایی و منطقهای
۴- محاکمه سران آمریکا و رژیم صهیونیستی به عنوان جنایتکاران جنگی که نسلکشی را هدف دارند.
۵- رفع کامل تحریمها در همه سطوح و عناوین بدون هرگونه قید و شرط
۶- رفع کامل تهدیدات و تحدیدات در استیفای حقوق اساسی ایران از جمله حق غنیسازی صلح آمیز هستهای و موشکی
۷- بسته شدن کلیه پروندههایی که به بهانههای هستهای، حقوق بشری، موشکی، تروریزم و ... علیه ایران در شورای امنیت، کنگره آمریکا، اتحادیه اروپا، آژانس انرژی اتمی، دادگاه بینالمللی لاهه و غیره درست کردند.
۸- تحویل همه عناصر ضد انقلاب، سلطنتطلب، منافق و معاند به عنوان آتشبیاران و تحریک کنندگان به اغتشاشات و دعوتکنندگان به جنگ
۹- آزادسازی همه اموال و داراییهای بلوکه شده ایران در آمریکا و هر جای دنیا به همراه خسارت آن
۱۰- تعهد حقوقی دولت آمریکا به عدم مداخله در امور ایران و عدم حمایت از گروههای ضد انقلاب اسلامی و تجزیه طلب در همه دنیا.