از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شد:
پیگیری وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده در جنگ در کمیسیون صنایع مجلس
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارشی از پیگیری وضعیت تعداد ۱۳۴ واحد آسیب دیده تولیدی و صنعتی استان های مختلف در جنگ رمضان و رصد بازار و حوزه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دادند.
به گزارش ایلنا، علیزاده رییس کمیسیون صنایع و معادن طی پیامی از سوی اعضای کمیسیون متبوعش ضمن تبریک اعیاد فطر و نوروز، گزارشی از روند رصد اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات حوزه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در جنگ رمضان توسط این کمیسیون ارائه داد.
متن این پیام به شرح ذیل است:
اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که از بدو شروع جنگ رمضان در استانها و حوزههای انتخابیه خود، همراه مردم پیگیر موارد و مسائل حوزههای انتخابیه و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و دغدغههای مردم هستند اعیاد فطر و نوروز را تبریک عرض میکنم.
یا مقلب القلوب والابصار
یا مدبر اللیل و النهار
یا محول الحول والاحوال
حول حالنا الی احسن الحال
تقارن عید بزرگ مسلمانان جهان عید سعید فطر و عید نوروز را در سال ۱۴۰۵ به همه مردم کشور عزیزم به ویژه تلاشگران عرصه صنعت، معدن، تجارت و فعالان اقتصادی در حوزههای تولید، ارتباطات و فناوری و بالاخص حوزههای صنعت دفاعی تبریک و تهنیت عرض مینمایم، همچنین به همه خانواده ها و بازماندگان شهدای والامقام جنگ تحمیلی و شهدای امنیت به ویژه شهادت قائدالشهدا رهبر شهیدمان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض مینمایم و با استعانت از حضرت باری تعالی و منجی عالم بشریت امام مهدی(عج) سالی پر از برکت، پیروزی و گشایش را برای ملت ایران آرزومندم و با پیروی از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله سید مجتبی خامنهای(مدظله العالی) که سال را به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری کردند، همه تلاش و کوشش خود را برای تحقق این امر و رونق تولید و رفع مشکلات معیشتی مردم بکار خواهیم گرفت.
بی شک تلاشهای رئیس محترم جمهور و هیات محترم دولت در رفع مشکلات احتمالی در این ایام که با ایجاد وحدت ملی و خالصانه به صورت شبانه روزی در راستای تحقق اهداف نظام و پیروی از اوامر ولی امر مسلمین، پیشوا و مقتدایمان گام برمیدارند، جای تقدیر و تشکر دارد، همچنین از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که ایشان نیز با تاسی از دولت محترم به صورت شبانه روزی در رفع مشکلات واحدهای آسیب دیده تولیدی و صنعتی تلاش مینمایند، تشکر مینمایم.
اما در پیگیریهای به عمل آمده جهت رفع مشکلات احتمالی در جنگ رمضان با اخذ اقدامات عملیاتی در حوزه های تولید و تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت اجمالی گزارشی را تقدیم مردم عزیز مینمایم.
_مدیریت شرایط ویژه و همه جانبه بازار، تولید، صادرات و واردات
_بررسی زیرساختهای آسیب دیده
_پیشبینی و رصد نقاط بحرانی
_بررسی چالشهای استانهای دچار بحران
_بررسی و پیگیری حل مشکلات و موانع موجود در گمرکات
_سیاستهای کلان و حاکمیتی ارزی با مدیریت منابع ارزی
_ اولویت دهی تخصیص ارز بر اساس مواد اولیه و کالاهای ضروری
_ اخذ نظر بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی
_سهمیه بندی ارزی واحدهای تولیدی با اولویت محصولات استراتژیک، مواد اولیه و واسطهای ضروری و جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو
_تمدید مهلت ثبت سفارشات بازرگانی
_استفاده از ظرفیت بازرگانی برای تولید
_بهینهسازی مصارف ارزی و سقف تعرفهها و انتقال تعرفهها و نحوه تامین ارز
_مدیریت حوزه سهمیه واردات ماشین آلات و خودرو
_استفاده از ارز حاصل از صادرات و تهاتر
_تشکیل کارگروههای استانی در راستای رفع مشکلات احتمالی با رصد واحدهای بزرگ و تولیدی استراتژیک
_بازدید از واحدهای راکد و فعال در سطح شهرکهای صنعتی
تاکنون پیگیری وضعیت تعداد ۱۳۴ واحد آسیب دیده با پراکندگی درصد تخریب و استانی در استانهای تهران، البرز، اصفهان، قم، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، همدان، زنجان، یزد و هرمزگان صورت گرفته است.
رضا علیزاده
رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی