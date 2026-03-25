از سوی اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس بررسی شد:

پیگیری وضعیت واحدهای صنعتی و تولیدی آسیب دیده در جنگ در کمیسیون صنایع مجلس

کد خبر : 1765252
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس، گزارشی از پیگیری وضعیت تعداد ۱۳۴ واحد آسیب دیده تولیدی و صنعتی استان های مختلف در جنگ رمضان و رصد بازار و حوزه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات ارائه دادند.

به گزارش ایلنا، علیزاده رییس کمیسیون صنایع و معادن  طی پیامی از سوی اعضای کمیسیون متبوعش ضمن تبریک اعیاد فطر و نوروز، گزارشی از روند رصد اقدامات صورت گرفته برای رفع مشکلات حوزه های صنعت، معدن و تجارت و ارتباطات و فناوری اطلاعات در جنگ رمضان توسط این کمیسیون ارائه داد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی که از بدو شروع جنگ رمضان در استان‌ها و حوزه‌های انتخابیه خود، همراه مردم پیگیر موارد و مسائل حوزه‌های انتخابیه و رفع مشکلات واحدهای تولیدی، صنعتی و دغدغه‌های مردم هستند اعیاد فطر و نوروز را تبریک عرض می‌کنم.

یا مقلب القلوب والابصار 

یا مدبر اللیل و النهار 

یا محول الحول والاحوال

حول حالنا الی احسن الحال 

تقارن عید بزرگ مسلمانان جهان عید سعید فطر و عید نوروز را در سال ۱۴۰۵ به همه مردم کشور عزیزم به ویژه تلاشگران عرصه صنعت، معدن، تجارت و فعالان اقتصادی در حوزه‌های تولید، ارتباطات و فناوری و بالاخص حوزه‌های صنعت دفاعی تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم، همچنین به همه خانواده ها و بازماندگان شهدای والامقام جنگ تحمیلی و شهدای امنیت به ویژه شهادت قائدالشهدا رهبر شهیدمان را به رهبر معظم انقلاب اسلامی تبریک و تسلیت عرض می‌نمایم و با استعانت از حضرت باری تعالی و منجی عالم بشریت امام مهدی(عج) سالی پر از برکت، پیروزی و گشایش را برای ملت ایران آرزومندم و با پیروی از ولی امر مسلمین حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای(مدظله العالی) که سال را به نام اقتصاد مقاومتی در سایه وحدت ملی و امنیت ملی نامگذاری کردند، همه تلاش و کوشش خود را برای تحقق این امر و رونق تولید و رفع مشکلات معیشتی مردم بکار خواهیم گرفت.

بی شک تلاش‌های رئیس محترم جمهور و هیات محترم دولت در رفع مشکلات احتمالی در این ایام که با ایجاد وحدت ملی و خالصانه به صورت شبانه روزی در راستای تحقق اهداف نظام و پیروی از اوامر ولی امر مسلمین، پیشوا و مقتدایمان گام برمی‌دارند، جای تقدیر و تشکر دارد، همچنین از وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت که ایشان نیز با تاسی از دولت محترم به صورت شبانه روزی در رفع مشکلات واحدهای آسیب دیده تولیدی و صنعتی تلاش می‌نمایند، تشکر مینمایم.

اما در پیگیری‌های به عمل آمده جهت رفع مشکلات احتمالی در جنگ رمضان با اخذ اقدامات عملیاتی در حوزه های تولید و تجارت از وزارت صنعت، معدن و تجارت به صورت اجمالی گزارشی را تقدیم مردم عزیز می‌نمایم.

_مدیریت شرایط ویژه و همه جانبه بازار، تولید، صادرات و واردات 

_بررسی زیرساخت‌های آسیب دیده 

_پیش‌بینی و رصد نقاط بحرانی 

_بررسی چالش‌های استان‌های دچار بحران 

_بررسی و پیگیری حل مشکلات و موانع موجود در گمرکات

_سیاست‌های کلان و حاکمیتی ارزی با مدیریت منابع ارزی

_ اولویت دهی تخصیص ارز بر اساس مواد اولیه و کالاهای ضروری

_ اخذ نظر بخش خصوصی اعم از اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی 

_سهمیه بندی ارزی واحدهای تولیدی با اولویت محصولات استراتژیک، مواد اولیه و واسطه‌ای ضروری و جلوگیری از تعطیلی و تعدیل نیرو

_تمدید مهلت ثبت سفارشات بازرگانی

_استفاده از ظرفیت بازرگانی برای تولید 

_بهینه‌سازی مصارف ارزی و سقف تعرفه‌ها و انتقال تعرفه‌ها و نحوه تامین ارز 

_مدیریت حوزه سهمیه واردات ماشین آلات و خودرو

_استفاده از ارز حاصل از صادرات و تهاتر 

_تشکیل کارگروه‌های استانی در راستای رفع مشکلات احتمالی با رصد واحدهای بزرگ و تولیدی استراتژیک 

_بازدید از واحدهای راکد و فعال در سطح شهرک‌های صنعتی 

تاکنون پیگیری وضعیت تعداد ۱۳۴ واحد آسیب دیده با پراکندگی درصد تخریب و استانی در استان‌های تهران، البرز، اصفهان، قم، مرکزی، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خوزستان، همدان، زنجان، یزد و هرمزگان صورت گرفته است.

 رضا علیزاده 

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
