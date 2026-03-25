سخنگویقرارگاهمرکزیخاتمالانبیا خطاب به آمریکا:
اسم شکستتان را توافق نگذارید
سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا خطاب به آمریکا گفت: اسم شکستتان را توافق نگذارید.
به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا بدین شرح است:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ
قدرت راهبردی که از آن دم میزدید، تبدیل به شکست راهبردی شده.
مدعی ابرقدرتی دنیا، اگر میتوانست از مخمصه رها شود، تا حالا شده بود.
اسم شکستتان را توافق نگذارید. دوران وعدههایتان به سر رسیده. امروز در جهان، دو جبهه وجود دارد: حق و باطل. و هر حقطلب آزادهای، تحت تاثیر امواج رسانهای شما، اغوا نمیشود.
سطح خوددرگیریهایتان به مرحله مذاکره خودتان با خودتان رسیده؟
نه خبری از سرمایهگذاریهایتان در منطقه خواهد بود و نه قیمت سابق انرژی و نفت را خواهید دید، تا وقتی که بفهمید: ثبات در منطقه، توسط دست قدرتمند نیروهای مسلح ما تضمین میشود. ثبات، از طریقِ قدرت.
صراحتا اعلام میکنیم: تا موعدی که اراده ما نباشد، هیچ وضعیتی به روال سابق بر نمیگردد، این اراده زمانی ایجاد میشود که بهطور کامل فکر اقدام علیه ملت ایران از اذهان کثیف شما پاک شود.
حرف اول و آخر ما از همان روز نخست این بوده، هست و خواهد بود: کسی همچو ما با کسی مثل شما، کنار نخواهد آمد. نه حالا، و نه هیچوقت.
و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم