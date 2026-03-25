موج ۸۰؛ آغاز سلسله عملیاتهای از پیش اعلام شده سپاه پاسداران به رژیم صهیونیستی
روابط عمومی سپاه اعلام کرد: موج ۸۰ از عملیات وعده صادق اجرا شد.
به گزارش ایلنا روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: نقاط راهبردی و مراکز نظامی واقع در اراضی شمالی سرزمینهای اشغالی فلسطین در هجمه سنگین و ممتد موشکهای هوافضای سپاه پاسداران در موج هشتادم وعده صادق ۴ با رمز مبارک "یاشدید القوا" تقدیم به راننده شهید محمد دالوند و تمام کامیونداران و رانندگان، در حمایت و پشتیبانی از تهاجمات غرورآفرین مقاومت اسلامی حزبالله لبنان و مردم مظلوم جنوب لبنان، در هم کوبیده شدند.
در این عملیات فرماندهی نظامی ارتش رژیم صهیونیستی واقع در شمال شهر «صفد» که وظیفه فرماندهی و به کارگیری نیروها جهت حمله و دفاع در مرزهای شمال فلسطین را به عهده دارد، هدف قرار گرفتند.
این عملیات آغازی بر سلسله عملیاتهای از پیش اعلام شده سپاه پاسداران به رژیم کودک کش صهیونیستی است که محل تجمع نیروهای صهیونیستی در شمال فلسطین اشغالی و کمربند غزه بدون هیچ ملاحظهای زیر حملات سنگین موشکی و پهپادی ج.ا ایران قرار خواهند گرفت.
در ادامه نیز اهدافی در قلب سرزمینهای اشغالی، تلاویو، کریات شمونا، بنی براک و پایگاههای ارتش تروریستی امریکا در علی السالم، عریفجان، الازرق و شیخ عیسی مورد هدف سامانه های سوخت مایع و جامد و نقطه زن و پهپادهای انهدامی قرار گرفت.
این موج ادامه دارد...
إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ