عراقچی:

پکن و مسکو مانع از تداوم سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت شوند

پکن و مسکو مانع از تداوم سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت شوند
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، در یک تماس تلفنی، راجع به تحولات منطقه‌ و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کردند.

به گزارش ایلنا،سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و وانگ یی وزیر امور خارجه جمهوری خلق چین، در یک تماس تلفنی، راجع به تحولات منطقه‌ و پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کردند. 

وزیر امور خارجه چین ضمن تاکید بر موضع اصولی این کشور در محکومیت تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، شهادت دکتر لاریجانی دبیر شورایعالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را تسلیت گفت و وی را شخصیتی هوشمند، ممتاز و میهن دوست توصیف کرد که نقش برجسته‌ای در تأمین امنیت و منافع ملی ایران و صلح و ثبات منطقه‌ای داشت.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح تجاوزات و جنایات ارتکابی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به‌عنوان عامل اصلی وضعیت کنونی در منطقه، بر عزم قاطع ایران برای تداوم دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود تا رسیدن به همه اهداف و پشیمان کردن دشمن از ارتکاب این تجاوز وحشیانه تاکید کرد.

وزیر امور خارجه کشورمان وضعیت تنگه هرمز را از شرایط کلی حاکم بر منطقه تفکیک ناپذیر دانست و افزود: ناامنی تحمیلی بر خلیج فارس و تنگه هرمز ناشی از تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران است و تدابیر و تمهیدات اتخاذ شده از سوی ایران منطبق با حقوق بین‌الملل و در راستای دفاع از حاکمیت و امنیت ملی ایران و به منظور جلوگیری از سوء استفاده متجاوزان از این آبراهه برای ارتکاب اقدامات تجاوزکارانه علیه ایران می‌باشد.

عراقچی با اشاره به بسته بودن تنگه هرمز بر روی شناورهای آمریکایی و صهیونیستی و  طرف‌های دیگر دخیل در تجاوز نظامی متجاوزان علیه ایران، خاطرنشان کرد: تردد شناورهای متعلق به سایر کشورها با هماهنگی با مراجع صلاحیت‌دار ایرانی انجام می‌شود.

وزیر امور خارجه کشورمان تحرکات آمریکا و برخی دیگر از کشورها در شورای امنیت برای اعمال فشار علیه ایران را به شدت محکوم کرد و تصریح نمود: شورای امنیت به جای عمل به وظیفه خود در صیانت از صلح و امنیت بین‌المللی، عامل اصلی شرایط کنونی بعنی تجاوزگری آمریکا و رژیم اسرائیل را نادیده گرفته و به جای محکوم و پاسخگو کردن متجاوزان، ایران که در حال دفاع از خود هست را مورد سرزنش قرار می‌دهد. 

عراقچی افزود: انتظار جدی ایران از کشورهای عضو شورای امنیت، به‌ویژه چین و روسیه این است که با اتخاذ موضع قاطع در محکومیت تجاوزگری آمریکا و رژیم صهیونیستی، مانع از تداوم سوء استفاده آمریکا از شورای امنیت شوند.

وزیر امور خارجه چین بار دیگر بر موضع اصولی کشورش در محکومیت حمله غیرقانونی آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران و نقض حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی ایران تاکید کرد و با اشاره به روابط خوب دو کشور تصریح نمود: پکن بر ضرورت توقف رفتارهای قلدرمآبانه در عرصه بین‌المللی و احترام به دیپلماسی و حقوق بین‌الملل برای حل و فصل اختلافات تاکید می‌کند.

