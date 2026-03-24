محکومیت نقض حقوق مردم ایران توسط رئیسجمهور آلمان قابل تحسین است
وزیر امور خارجه کشورمان نوشت: محکومیت نقض حقوق مردم ایران توسط رئیسجمهور آلمان قابل تحسین است.
به گزارش ایلنا، سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «حقوق بینالملل در عمل رو به زوال است؛ این واقعیتی که از استانداردهای دوگانه غرب در قبال غزه، نسبت به اوکراین و نیز سکوت در برابر تجاوز آمریکا و اسرائیل علیه ایران ناشی میشود.
با این حال، باید فرانک-والتر اشتاینمایر (رئیسجمهور آلمان) را تحسین کرد که نقض حقوق ایرانیان را محکوم کرد؛ موضعی که در میان رهبران غربی کمسابقه است.
آنانی که به حاکمیت قانون باور دارند، شایسته است در برابر این نقضها سکوت نکنند و صدای خود را بلند کنند.