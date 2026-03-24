حمله مجدد دشمن آمریکایی–صهیونیستی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه هیچ‌گونه خسارت مالی، فنی یا جانی در پی نداشته و هیچ آسیبی به بخش‌های مختلف نیروگاه وارد نشده است.

این در حالی است که پیش از این نیز در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ پرتابه‌ای دیگر به محوطه این نیروگاه اصابت کرده بود که آن حادثه نیز بدون تلفات یا خسارت پایان یافت.

حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض آشکار مقررات و تعهدات بین‌المللی درباره مصونیت این مراکز از اقدامات نظامی به شمار می‌رود؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای خطرناک و جبران‌ناپذیری برای امنیت و ایمنی منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، در پی داشته باشد.