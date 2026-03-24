خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حمله مجدد دشمن آمریکایی–صهیونیستی به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر

کد خبر : 1765222
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا، در ادامه اقدامات خصمانه دشمن آمریکایی–صهیونیستی، حوالی ساعت ۲۱:۰۸ شامگاه چهارم فروردین یک پرتابه به محوطه نیروگاه اتمی بوشهر اصابت کرد.

بر اساس گزارش‌های اولیه، این حادثه هیچ‌گونه خسارت مالی، فنی یا جانی در پی نداشته و هیچ آسیبی به بخش‌های مختلف نیروگاه وارد نشده است.

این در حالی است که پیش از این نیز در ۲۶ اسفند ۱۴۰۴ پرتابه‌ای دیگر به محوطه این نیروگاه اصابت کرده بود که آن حادثه نیز بدون تلفات یا خسارت پایان یافت.

حمله به تأسیسات هسته‌ای صلح‌آمیز، نقض آشکار مقررات و تعهدات بین‌المللی درباره مصونیت این مراکز از اقدامات نظامی به شمار می‌رود؛ اقدامی که می‌تواند پیامدهای خطرناک و جبران‌ناپذیری برای امنیت و ایمنی منطقه، به‌ویژه کشورهای حاشیه خلیج فارس، در پی داشته باشد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار