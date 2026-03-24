حاجی‌بابایی:

آمریکا دنبال تفرقه‌افکنی در جبهه متحد ایران است

کد خبر : 1765215
نایب رئیس مجلس گفت: آمریکا با هدف تفرقه‌افکنی درجبهه متحد ایران به دنبال تغییر جنگ زیرساخت‌ها و انرژی به جنگ زیرساخت‌های سیاسی است.

‌به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجی‌بابایی نایب رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:

«آمریکا با هدف تفرقه افکنی درجبهه متحد ایران به دنبال تغییر جنگ زیرساخت‌ها وانرژی به جنگ زیرساخت‌های سیاسی است.

‌هر اقدامی در خصوص جنگ وآثارش با اذن و فرماندهی رهبری و اراده ملت ایران خواهد بود و همه مسئولین کشور براین اصل استوار هستند.

‌تکلیف جنگ در میدان و کف خیابان‌ها مشخص می‌شود.»

 

