حاجیبابایی:
آمریکا دنبال تفرقهافکنی در جبهه متحد ایران است
نایب رئیس مجلس گفت: آمریکا با هدف تفرقهافکنی درجبهه متحد ایران به دنبال تغییر جنگ زیرساختها و انرژی به جنگ زیرساختهای سیاسی است.
به گزارش ایلنا، حمیدرضا حاجیبابایی نایب رئیس مجلس در مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت:
«آمریکا با هدف تفرقه افکنی درجبهه متحد ایران به دنبال تغییر جنگ زیرساختها وانرژی به جنگ زیرساختهای سیاسی است.
هر اقدامی در خصوص جنگ وآثارش با اذن و فرماندهی رهبری و اراده ملت ایران خواهد بود و همه مسئولین کشور براین اصل استوار هستند.
تکلیف جنگ در میدان و کف خیابانها مشخص میشود.»