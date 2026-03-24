خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا :

آمریکا و رژیم صهیونی حملات موثر ایران را سانسور می‌کنند

کد خبر : 1765213
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا گفت: سانسور دستوری اخبار جنگ و تصاویر حملات موثر ایران عمق نگرانی، تلاش برای لاپوشانی و تحریف واقعیت را در جبهه دشمنان متخاصم نشان می‌دهد.

به گزارش ایلنا، متن کامل سخنان سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم‌الانبیا بدین شرح است:

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

به پشتوانه مشت‌های گِره‌کرده ملت بزرگ ایران در خیابان ها، در طی ساعات گذشته، نیرو‌های مسلح کشورمان عملیات‌های آفندی و پدافندی متعددی را اجرا کردند.

مدافعان آسمان ایران در ارتش و سپاه، در ساعات گذشته، چند فروند موشک کروز از نوع تاماهاوک و جاسم، و تعدادی پهپاد متخاصم از انواع رزمی و انهدامی را در نقاط مرکزی و جنوبی کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور سرنگون کردند.

دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز صنایع تسلیحاتی رافائل در حیفا و صنایع هوافضای رژیم اشغالگر در مجاورت فرودگاه بن‌گوریون و همچنین هواپیما‌های سوخت‌رسان در این فرودگاه را هدف حملات پهپادی قرار داده‌اند.

شب گذشته، موج هفتاد و هشتم عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مقدس یا دلیل المُتِحَیِّرین، با موشک‌های بارانی سپاهیان سلحشور، علیه متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی اجرا شد.

در این موج، اهدافی در ایلات، دیمونا و شمال تل‌آویو و برخی از پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، مورداصابت دقیق سامانه‌های نقطه‌زن عماد و قدر چندکلاهکه و پهپاد‌های انهدامی قرار گرفتند.

موج ۷۹ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک "یاخیرالفاتحین"، با شلیک موشک‌های قدرتمند سجیل، عماد و خیبرشکن و پهپاد‌های انهدامی نیروی هوافضای سپاه، با عبور موفق از پدافند چندلایه رژیم صهیونیستی، موقعیت‌های به‌ظاهر امن دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم در شمال و مرکز تل‌آویو، مراکز پشتیبانی ارتش رژیم در رامات‌گان و نِقِب و همچنین مرکز اصلی لجستیک و مدیریت نظامیِ جنوبیِ رژیم در بئرالسبع را هدف قرار داد.

ستون‌های غلیظ دود و آتش در سراسر سرزمین‌های اشغالی و حبس طولانی‌مدت بیش از ۲ میلیون صهیونیست در پناهگاه‌ها، مستنداتی متقن بر روایت توانمندی‌های موشکی و پهپادی ایران، و نشان‌دهنده ایجاد اختلال و ضربات جدی به پدافند دشمنان است.

سانسور دستوری اخبار جنگ و تصاویر حملات موثر ایران به پایگاه‌های آمریکا و مراکز نظامی صهیونیستی توسط پنتاگون و آمان، عمق نگرانی، تلاش برای لاپوشانی و تحریف واقعیت را در جبهه دشمنان متخاصم نشان می‌دهد.

و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار