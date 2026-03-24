بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ

به پشتوانه مشت‌های گِره‌کرده ملت بزرگ ایران در خیابان ها، در طی ساعات گذشته، نیرو‌های مسلح کشورمان عملیات‌های آفندی و پدافندی متعددی را اجرا کردند.

مدافعان آسمان ایران در ارتش و سپاه، در ساعات گذشته، چند فروند موشک کروز از نوع تاماهاوک و جاسم، و تعدادی پهپاد متخاصم از انواع رزمی و انهدامی را در نقاط مرکزی و جنوبی کشور، تحت کنترل شبکه یکپارچه پدافندهوایی کشور سرنگون کردند.

دلاورمردان ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز صنایع تسلیحاتی رافائل در حیفا و صنایع هوافضای رژیم اشغالگر در مجاورت فرودگاه بن‌گوریون و همچنین هواپیما‌های سوخت‌رسان در این فرودگاه را هدف حملات پهپادی قرار داده‌اند.

شب گذشته، موج هفتاد و هشتم عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مقدس یا دلیل المُتِحَیِّرین، با موشک‌های بارانی سپاهیان سلحشور، علیه متجاوزین آمریکایی و صهیونیستی اجرا شد.

در این موج، اهدافی در ایلات، دیمونا و شمال تل‌آویو و برخی از پایگاه‌های ارتش تروریستی آمریکا در منطقه، مورداصابت دقیق سامانه‌های نقطه‌زن عماد و قدر چندکلاهکه و پهپاد‌های انهدامی قرار گرفتند.

موج ۷۹ عملیات وعده‌صادق۴ با رمز مبارک "یاخیرالفاتحین"، با شلیک موشک‌های قدرتمند سجیل، عماد و خیبرشکن و پهپاد‌های انهدامی نیروی هوافضای سپاه، با عبور موفق از پدافند چندلایه رژیم صهیونیستی، موقعیت‌های به‌ظاهر امن دستگاه‌های اطلاعاتی این رژیم در شمال و مرکز تل‌آویو، مراکز پشتیبانی ارتش رژیم در رامات‌گان و نِقِب و همچنین مرکز اصلی لجستیک و مدیریت نظامیِ جنوبیِ رژیم در بئرالسبع را هدف قرار داد.

ستون‌های غلیظ دود و آتش در سراسر سرزمین‌های اشغالی و حبس طولانی‌مدت بیش از ۲ میلیون صهیونیست در پناهگاه‌ها، مستنداتی متقن بر روایت توانمندی‌های موشکی و پهپادی ایران، و نشان‌دهنده ایجاد اختلال و ضربات جدی به پدافند دشمنان است.

سانسور دستوری اخبار جنگ و تصاویر حملات موثر ایران به پایگاه‌های آمریکا و مراکز نظامی صهیونیستی توسط پنتاگون و آمان، عمق نگرانی، تلاش برای لاپوشانی و تحریف واقعیت را در جبهه دشمنان متخاصم نشان می‌دهد.

و من النصر الا من عندالله العزیز الحکیم