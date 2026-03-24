عارف:
دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی در خط مقدم مقابله با تهدیدات ترکیبی است
معاون اول رئیسجمهور در پیامی با تبریک انتصاب محمدباقر ذوالقدر بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی، با اشاره به شرایط حساس کشور و پیچیدگی تهدیدات ترکیبی و جنگ شناختی، این مسئولیت را راهبردی و تعیینکننده خواند و بر ضرورت تقویت انسجام ملی و رویکرد پیشدستانه در صیانت از امنیت کشور تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، در پیام محمدرضا عارف آمده است:
بسمالله الرحمن الرحیم
برادر ارجمند جناب آقای دکتر محمدباقر ذوالقدر
انتصاب جنابعالی بهعنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی در مقطع حساس و سرنوشتساز کنونی، که کشور در معرض پیچیدهترین اشکال تهدیدات ترکیبی، جنگ شناختی و فشارهای چندلایه دشمنان قرار دارد، مسئولیتی راهبردی و تعیینکننده است.
بیتردید، تجارب گرانسنگ، روحیه جهادی و اشراف جنابعالی بر میدانهای مختلف امنیتی و راهبردی، سرمایهای ارزشمند برای تقویت انسجام در سطوح تصمیمگیری کلان و ارتقای توان پاسخگویی کشور به تهدیدات خواهد بود.
امروز، بیش از هر زمان، ضرورت دارد با اتکا به ظرفیتهای درونی، انسجام ملی و همافزایی بیش از پیش میان ارکان حاکمیت و امنیت ملی کشور با نگاهی فعال، پیشدستانه و مقتدرانه صیانت شود.
اطمینان دارم که در پرتو هدایتهای حکیمانه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی حضرت آیتالله سید مجتبی خامنهای و با تکیه بر سرمایه عظیم مردمی، مسیر تقویت اقتدار ملی، خنثیسازی توطئهها و تثبیت جایگاه جمهوری اسلامی ایران باح قدرت بیشتری دنبال خواهد شد.
این مسئولیت، سنگری مهم در امتداد جهاد مستمر برای صیانت از استقلال، امنیت و عزت ایران اسلامی است و امید میرود با تدبیر، شجاعت و تصمیمسازیهای دقیق، این مسیر با صلابت ادامه یابد.
دولت جمهوری اسلامی ایران نیز با تمام ظرفیت آمادگی دارد هرگونه همکاری و پشتیبانی لازم را در مسیر تحقق اهداف عالی امنیت ملی ایران اسلامی بهعمل آورد.
اینجانب ضمن تبریک این انتصاب، توفیق روزافزون جنابعالی را در خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران از درگاه خداوند متعال مسئلت دارم.
محمدرضا عارف
معاون اول رئیسجمهوری اسلامی ایران