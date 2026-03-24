حضرتی:
ایرانیان، کنار هم و برای ایران ایستادهاند و دولت پای کار مردم است
به گزارش ایلنا، الیاس حضرتی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ارمغان آنان که مدعی «کمک به ایران» بودند و آنان که مشوق حمله متجاوزان شدند، این بود؛ بیش از ۸۲ هزار واحد غیرنظامی خسارتدیده؛ خانهها، کسبوکارها و فضاهای شهری و شهروندی.
صدها غیرنظامی از جمله دانشآموزان، معلمان، کادر درمان و پاکبانان زخمی یا شهید شدند و ۱۱۴ بنای تاریخی و فرهنگی آسیب دیده یا تخریب شده است.
هدف، نه صرفاً مواضع نظامی، بلکه اهداف غیرنظامی و زندگی روزمره هموطنانمان، تاریخ و تمدن ایران بوده است.
اما نیروهای مسلح سلحشور ما با قاطعیت از سرزمینمان ایران عزیز دفاع میکنند.
ایرانیان، کنار هم و برای ایران ایستادهاند و دولت پای کار مردم است و
این ایستادگی، از دل رنج به قدرت تبدیل میشود.
ایران میماند و پیروز است.»