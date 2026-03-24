سپاه:

ایستگاه‌های دریافت ماهواره‌ای خدمات دهنده به ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند

ایستگاه‌های دریافت ماهواره‌ای خدمات دهنده به ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند
روابط عمومی سپاه اعلام کرد: ایستگاه‌های دریافت ماهواره‌ای خدمات دهنده به ارتش رژیم صهیونیستی هدف قرار گرفتند.

به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه موج ۷۹ عملیات وعده صادق ۴، بارمز مبارک یا رازق الطفل الصغیر تقدیم به حلما، کودک ۱۸ ماهه تبریزی و خانواده شهیدش، ایلات، ایستگاه‌های دریافت ماهواره‌ای خدمات دهنده به ارتش کودک‌کش و سفاک رژیم صهیونیستی و پایگاه هوایی الازرق، شیخ عیسی، علی السالم، و عریفجان ارتش تروریست آمریکا در ساعات گذشته توسط سامانه‌های برد بلند و میان برد سوخت جامد و مایع و پهپادهای انهدامی در یک عملیات ممتد و تاثیر محور مورد هدف قرار گرفته و این عملیات به حول و قوه الهی به اهداف از پیش تعیین شده رسیده است. 

شرایط آژیر به آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه همچنان ادامه دارد و به فضل الهی ادامه خواهد داشت. 

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ

اخبار مرتبط
