به گزارش ایلنا، روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه موج ۷۹ عملیات وعده صادق ۴، بارمز مبارک یا رازق الطفل الصغیر تقدیم به حلما، کودک ۱۸ ماهه تبریزی و خانواده شهیدش، ایلات، ایستگاه‌های دریافت ماهواره‌ای خدمات دهنده به ارتش کودک‌کش و سفاک رژیم صهیونیستی و پایگاه هوایی الازرق، شیخ عیسی، علی السالم، و عریفجان ارتش تروریست آمریکا در ساعات گذشته توسط سامانه‌های برد بلند و میان برد سوخت جامد و مایع و پهپادهای انهدامی در یک عملیات ممتد و تاثیر محور مورد هدف قرار گرفته و این عملیات به حول و قوه الهی به اهداف از پیش تعیین شده رسیده است.

شرایط آژیر به آژیر و حبس طولانی مدت ساکنان سرزمین‌های اشغالی در پناهگاه همچنان ادامه دارد و به فضل الهی ادامه خواهد داشت.

إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَیْئًا أَن یَقُولَ لَهُ کُن فَیَکُونُ

