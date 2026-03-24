به گزارش ایلنا، قربان‌قلی بردی محمدوف رهبر ملی مردم و رئیس مصلحت خلق ترکمستان در پیام تبریک خود به دکتر پزشکیان، نوروز را نمادی از افزایش عشق به زندگی و اعتماد به آینده روشن توصیف کرد و افزود: این عید طی قرن‌های متمادی به گسترش دوستی و همکاری بین ملت‌ها کمک می‌کند.

رهبر ملی ترکمنستان در پیام خود همچنین برای دولت و ملت ایران در این عید صلح، شادی پایدار، آبادانی و موفقیت‌های فراوان آرزو کرد.

همچنین در پیام سردار بردی محمدوف رئیس‌جمهور ترکمنستان به دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه عید نوروز نمادی از صلح، حسن همجواری، همبستگی و زندگی هماهنگ با طبیعت و پیام آور روز جدید و آغاز دوباره شمرده می شود، تصریح شده است: این عید که جزء جدایی‌ناپذیر میراث فرهنگی غنی تمام بشریت شناخته شده است، اهداف متعالی بشردوستانه را در خود گنجانده، از اهمیت ویژه‌ای در تحکیم همدلی و دوستی بین ملت‌ها برخوردار است.

انتهای پیام/