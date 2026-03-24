پیام تبریک نوروزی رهبر ملی و رئیس‌جمهور ترکمنستان به رئیس‌جمهور پزشکیان

پیام تبریک نوروزی رهبر ملی و رئیس‌جمهور ترکمنستان به رئیس‌جمهور پزشکیان
رهبر ملی و رئیس‌جمهور ترکمنستان در پیام‌هایی جداگانه فرارسیدن نوروز را به رئیس‌جمهور و ملت ایران تبریک گفتند.

به گزارش ایلنا، قربان‌قلی بردی محمدوف رهبر ملی مردم و رئیس مصلحت خلق ترکمستان در پیام تبریک خود به دکتر پزشکیان، نوروز را نمادی از افزایش عشق به زندگی و اعتماد به آینده روشن توصیف کرد و افزود: این عید طی قرن‌های متمادی به گسترش دوستی و همکاری بین ملت‌ها کمک می‌کند. 

رهبر ملی ترکمنستان در پیام خود همچنین برای دولت و ملت ایران در این عید صلح، شادی پایدار، آبادانی و موفقیت‌های فراوان آرزو کرد.

همچنین در پیام سردار بردی محمدوف رئیس‌جمهور ترکمنستان به دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه عید نوروز نمادی از صلح، حسن همجواری، همبستگی و زندگی هماهنگ با طبیعت و پیام آور روز جدید و آغاز دوباره شمرده می شود، تصریح شده است: این عید که جزء جدایی‌ناپذیر میراث فرهنگی غنی تمام بشریت شناخته شده است، اهداف متعالی بشردوستانه را در خود گنجانده، از اهمیت ویژه‌ای در تحکیم همدلی و دوستی بین ملت‌ها برخوردار است.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
