پیام تبریک نوروزی رهبر ملی و رئیسجمهور ترکمنستان به رئیسجمهور پزشکیان
رهبر ملی و رئیسجمهور ترکمنستان در پیامهایی جداگانه فرارسیدن نوروز را به رئیسجمهور و ملت ایران تبریک گفتند.
به گزارش ایلنا، قربانقلی بردی محمدوف رهبر ملی مردم و رئیس مصلحت خلق ترکمستان در پیام تبریک خود به دکتر پزشکیان، نوروز را نمادی از افزایش عشق به زندگی و اعتماد به آینده روشن توصیف کرد و افزود: این عید طی قرنهای متمادی به گسترش دوستی و همکاری بین ملتها کمک میکند.
رهبر ملی ترکمنستان در پیام خود همچنین برای دولت و ملت ایران در این عید صلح، شادی پایدار، آبادانی و موفقیتهای فراوان آرزو کرد.
همچنین در پیام سردار بردی محمدوف رئیسجمهور ترکمنستان به دکتر پزشکیان با تأکید بر اینکه عید نوروز نمادی از صلح، حسن همجواری، همبستگی و زندگی هماهنگ با طبیعت و پیام آور روز جدید و آغاز دوباره شمرده می شود، تصریح شده است: این عید که جزء جداییناپذیر میراث فرهنگی غنی تمام بشریت شناخته شده است، اهداف متعالی بشردوستانه را در خود گنجانده، از اهمیت ویژهای در تحکیم همدلی و دوستی بین ملتها برخوردار است.