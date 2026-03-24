حمله به ۱۱۴ بنای تاریخی و فرهنگی، تهدیدی مستقیم علیه میراث بشریت و هویت جهانی

وی افزود: آثار تاریخی، بخشی از هویت یک ملت و در عین حال متعلق به تاریخ و حافظه بشریت است و هرگونه آسیب به آن‌ها، صرفاً یک خسارت ملی نیست، بلکه ضربه‌ای به میراث جهانی به شمار می‌رود.

این نماینده مجلس ادامه داد: در کنار تخریب بناهای تاریخی، شاهد حمله به زیرساخت‌های حیاتی کشور و همچنین مراکز غیرنظامی هستیم؛ به‌طوری که مدارس، بیمارستان ها، مراکز خدماتی و مجموعه‌هایی مانند هلال احمر نیز از این حملات در امان نمانده‌اند که این مسئله، نقض آشکار اصول انسانی و قواعد بین‌المللی است.

رضازاده با تأکید بر مسئولیت نهادهای بین‌المللی، تصریح کرد: با توجه به ابعاد این خسارات، ضروری است سازمان‌های بین‌المللی به‌ویژه یونسکو، با قید فوریت وارد عمل شوند و از طریق اعزام هیأت‌های تخصصی به ایران، ارزیابی میدانی و دقیق از میزان آسیب‌های واردشده به آثار تاریخی انجام دهند.

وی یادآور شد: اعزام هیأت یونسکو می‌تواند ضمن مستندسازی این تخریب‌ها، زمینه‌ساز اقدامات بازدارنده در سطح بین‌المللی و مانع تکرار چنین رخدادهایی در آینده شود.

نماینده مشکین شهر در مجلس دواهم افزود: سکوت در برابر این اقدامات، به معنای پذیرش تهدید علیه میراث فرهنگی جهان است و جامعه جهانی باید در قبال این موضوع موضعی مسئولانه و قاطع اتخاذ کند.

به گزارش خانه ملت، رضازاده تأکید کرد: صیانت از میراث تاریخی و فرهنگی کشور در چنین شرایطی، نیازمند توجه جدی نهادهای مسئول در سطح ملی و بین‌المللی است و دستگاه‌های ذی‌ربط باید با مستندسازی دقیق خسارات و پیگیری‌های حقوقی، از این سرمایه‌های ارزشمند که بخشی از میراث بشری محسوب می‌شوند، حفاظت کنند.