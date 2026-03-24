فرار زندانیان از زندان چابهار کذب و شایعه است

به گزارش ایلنا، علیرضا نورا، معاون استاندار سیستان و بلوچستان و فرماندار ویژه چابهار گفت: اخیرا شایعاتی درفضای مجازی مبنی بر شورش زندانیان در زندان چابهار و فرار زندانیان از زندان، منتشر شد که این شایعه از اساس دروغ است.

وی گفت: در روز‌هایی که کشور ما درگیر یک جنگ تحمیلی است، افرادی در فضای مجازی با انتشار شایعات به عنوان پیاده نظام‌ِ دشمن عمل می‌کنند، که هدفشان بیشتر تشویش اذهان عمومی، جنگ روانی و ایجاد هرج و مرج در جامعه است.

رئیس شورای تأمین شهرستان چابهار تصریح کرد: برای زندانیانِ زندان چابهار با همکاری مراجع قضایی تمهیدات ویژه‌ای در نظر گرفته شده است که طی این تصمیم قرار است زندانیانِ جرایم غیرعمد با اعطای مرخصی طولانی مدت به مرخصی بروند و کنار خانواده‌های شان باشند.

نورا در پایان گفت: مردم باید در این شرایط جنگی کاملا هوشیار باشند و به شایعات توجه نکنند، و‌حتما اخبار را از منابع رسمی و موثق دریافت کنند تا فرصت بهره‌برداری از معاندین سلب شود.