کنایه قالیباف به فروش نفت‌کاغذی در آمریکا: شاید می‌خواهند بنزین چاپ کنند

کنایه قالیباف به فروش نفت‌کاغذی در آمریکا: شاید می‌خواهند بنزین چاپ کنند
قالیباف به فروش نفت‌کاغذی در آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در شبکه ایکس نوشت: «ما از آنچه در بازار نفت کاغذی می‌گذرد آگاهیم، از جمله شرکت‌هایی که برای تأثیرگذاری بر معاملات آتی نفت استخدام شده‌اند. همچنین کارزار گسترده‌تر فضاسازی و فشار سیاسی را می‌بینیم. 

اما ببینیم آیا می‌توانند آن را به «سوخت واقعی» پمپ بنزین تبدیل کنند یا شاید هم مولکول‌های بنزین را پرینت کنند!»

گفتنی است در روزهای اخیر دولت آمریکا با فروش حواله‌های کاغذی نفت تلاش کرده تا در بازار نفت دخالت کرده و جلوی افزایش قیمت نفت را بگیرد.

 

