دریادار تنگسیری:

عبور از تنگه هرمز نیازمند مجوز است

فرمانده نیروی دریایی سپاه گفت: عبور هرگونه شناور از تنگه هرمز مستلزم هماهنگی کامل با حاکمیت دریایی ایران است.

به گزارش ایلنا، دریادار علیرضا تنگسیری در صفحه مجازیش نوشت: حضور مقتدرانه و با صلابت مردم قهرمان، شجاع و با بصیرت در میادین و خیابانها که لبیک به رهبر عظیم الشان و عزیز انقلاب است موجب دلگرمی فرزندتان در نیروی دریایی سپاه در دفاع از تنگه هرمز گردیده است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه تأکید کرد: مطمین باشید فرزندتان تا آخرین نفس و تا سراپای جان و در میدان در برابر دشمنان اسلام و ایران عزیز خواهند ایستاد.

دریادار علیرضا تنگسیری این را هم گفت که کشتی کانتینربر SELEN به دلیل عدم رعایت پروتکل‌های قانونی و نداشتن مجوز عبور از تنگه هرمز، توسط نیروی دریایی سپاه به عقب بازگردانده شد.

به گفته فرمانده نیروی دریایی سپاه، عبور هرگونه شناور از این آبراهه مستلزم هماهنگی کامل با حاکمیت دریایی ایران است و این مهم جز به پشتوانه مردم شریف ایران به دست نمی‌آمد.

