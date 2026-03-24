تداوم دفاع مشروع ایران از خود تا توقف کامل تجاوز
معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران گفت: دفاع مشروع ایران از خود تا توقف کامل تجاوز ادامه دارد.
به گزارش ایلنا، رضا دهقانی، معاون نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در ژنو در نشست کنفرانس خلع سلاح سازمان ملل متحد، ضمن محکومیت شدید تجاوز نظامی ایالات متحده و رژیم اسرائیل علیه حاکمیت، تمامیت ارضی و مردم ایران، اظهار کرد: «ایران هیچ خصومتی با همسایگان خود ندارد، اما کشورهایی که اجازه استفاده از قلمروشان برای حمله به ایران را دادهاند، باید نسبت به پیامدهای این اقدام پاسخگو باشند.»
دهقانی با یادآوری اینکه این تجاوز نظامی اکنون وارد بیستوپنجمین روز خود شده، تصریح کرد که حملات علیه غیرنظامیان و اهداف غیرنظامی در ایران همچنان ادامه دارد و هر روز شمار زیادی از زنان و کودکان بیگناه جان خود را در اثر حملات کورکورانه رژیم آمریکا و اسرائیل از دست میدهند.
معاون نماینده ایران تأکید کرد که تجاوز و استفاده از زور نباید در روابط بینالملل عادیسازی شود و هیچ قدرتی حق ندارد جایگزین حقوق بینالملل گردد.
دهقانی به عملکرد شورای امنیت نیز اشاره و با انتقاد از تصویب قطعنامهای سیاسی، ناعادلانه و نامتوازن، گفت: «شورای امنیت با تصویب قطعنامه علیه ایران، بدون توجه به قطعنامه ۳۳۱۴ (۱۹۷۴) مجمع عمومی در خصوص تعریف تجاوز، از محکومیت متجاوزان و مسئولان وضعیت کنونی کوتاهی کرده است.»
دهقانی تأکید کرد که جمهوری اسلامی ایران به طور کامل از حق ذاتی خود برای دفاع مشروع طبق ماده ۵۱ منشور ملل متحد برخوردار است و اقدامات دفاعی ایران محدود به اهداف، پایگاهها و نیروهای نظامی متجاوز است. وی همچنین یادآور شد که در شرایطی که برخی کشورهای همسایه قلمرو خود را برای حملات علیه ایران در اختیار متجاوزان قرار دادهاند، جمهوری اسلامی ایران طبق قطعنامه ۳۳۱۴ مجمع عمومی و حقوق بینالملل، حق دارد تا مبدأ این حملات را هدف قرار دهد تا تجاوز متوقف شود.
وی همچنین تصریح کرد: «این جنگ صرفاً حمله به ایران نیست، بلکه نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بینالملل و منشور سازمان ملل است. ایران هیچ خصومتی با همسایگان خود ندارد، اما کشورهایی که اجازه استفاده از قلمروشان برای حمله به ایران را دادهاند، باید نسبت به پیامدهای این اقدام پاسخگو باشند.»
دهقانی در پایان از کشورهای مسئول و اعضای شورای امنیت خواست تا با رویکردی مسئولانه این تجاوز آشکار را محکوم کنند و بار دیگر تأکید کرد که ایران حق دفاع مشروع خود را تا بازگرداندن امنیت و توقف کامل تجاوز ادامه خواهد داد.