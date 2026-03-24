نحوه فعالیت ادارات مستقر در استان تهران اعلام شد/تداوم دورکاری بانوان و حضور ۲۰ درصدی کارکنان تا اطلاع ثانوی

​به گزارش ایلنا روابط‌عمومی استانداری تهران، محمدصادق معتمدیان، ضمن تبریک فرا رسیدن بهار طبیعت و همزمانی آن با بهار معنویت و آرزوی پیروزی رزمندگان جبهه حق علیه باطل، به منظور استمرار ارائه خدمات عمومی و حفظ امنیت و آرامش کارکنان نظام اداری تا زمان بازگشت شرایط کشور به حالت عادی، نحوه فعالیت کارکنان دستگاه‌های اجرایی در استان تهران تا اطلاع ثانوی را اعلام کرد.

استاندار تهران عنوان کرد: با استناد به بخشنامه‌های سازمان امور اداری و استخدامی کشور و استانداری تهران، فعالیت کلیه بانوان شاغل در استان تهران تا اطلاع ثانوی به صورت دورکاری تعیین شده است.

وی در ادامه بیان کرد: فعالیت کلیه وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی مستقر در استان تهران از روز چهارشنبه پنجم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ تا اطلاع ثانوی با ۲۰ درصد از کارکنان به صورت حضوری خواهد بود.

معتمدیان تاکید کرد: واحدهای پشتیبان ستادی و فنی بانک‌ها با ۲۰ درصد نیروها و همچنین حداقل ٣٠ درصد شعب بانک ها فعال بوده و شعب ارزی و دارای صندوق امانات دایر خواهند بود.

استاندار تهران در ادامه گفت: واحدهای عملیاتی دستگاه‌های خدمات‌رسان، شهرداری‌ها، مراکز درمانی، نظامی، انتظامی و امنیتی از شمول این بخشنامه مستثنی هستند.

معتمدیان تاکید کرد: کلیه رده‌های مدیریتی استان تهران مشمول دورکاری نبوده و مدیران دستگاه‌ها موظف هستند برنامه‌ریزی های لازم را اتخاذ کرده تا در روند خدمت‌رسانی به مردم خللی وارد نشود و کارکنانی که از دورکاری استفاده می‌کنند، در صورت نیاز دستگاه‌ها، آمادگی حضور در محل کار را داشته باشند.

