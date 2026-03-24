ایران متعهد به تداوم روابط دوستانه مبتنی بر حسن همجواری با همه کشورهای منطقه‌ است

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و داتو سری اوتاما حاجی محمد بن حسن وزیر امور خارجه مالزی، در یک تماس تلفنی راحع به تحولات منطقه‌، به‌ویژه پیامدهای و اقتصادی جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران گفتگو و تبادل نظر کردند.

وزیر امور خارجه کشورمان با تشریح جنایات ارتکابی متجاوزان آمریکایی و صهیونیستی علیه مردم ایران، به‌ویژه حمله به مدارس، بیمارستان‌ها و مناطق مسکونی، بر عزم ایران برای دفاع قاطعانه از حاکمیت و تمامیت سرزمینی کشورمان تاکید و تصریح کرد: ایران با تمام توان از حاکمیت ملی و تمامیت سرزمینی خود دفاع می‌کند.

وزیر امور خارجه کشورمان تصریح کرد: ایران متعهد به تداوم روابط دوستانه و مبتنی بر حسن همجواری با همه کشورهای منطقه‌ است، اما استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از پایگاه‌ها و امکانات نظامی و پشتیبانی مستقر در قلمروی این کشورها برای تجاوز نظامی علیه ایران، هیچ راهی جز توسل ایران به اقدامات دفاعی در چارچوب حق ذاتی دفاع مشروع باقی نگذاشته است.

عراقچی افزود: مطالبه‌ قانونی، اخلاقی و اسلامی ایرانیان از کشورهای منطقه این است که مانع از ادامه سوء استفاده آمریکا و رژیم صهیونیستی از قلمرو و امکانات آنها برای تجاوز وحشیانه علیه یک کشور اسلامی همسایه شوند.

عراقچی با اشاره به پیامدهای تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی بر اقتصاد، امنیت و ثبات منطقه و ایمنی دریانوردی در تنگه هرمز، تصریح کرد: ناامنی تحمیلی بر تنگه هرمز نتیجه مستقیم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم صهیونیستی است و جمهوری اسلامی ایران در راستای دفاع از حاکمیت و تمامیت سرزمینی خود مجموعه تدابیری را منطبق با حقوق بین‌الملل در این آبراهه اتخاذ کرده است.

عراقچی خاطرنشان کرد: تنگه هرمز بر روی شناورهای متعلق یا مرتبط با آمریکا و رژیم صهیونیستی و هر طرف دیگری که به نوعی در تجاوز نظامی آنها علیه جمهوری اسلامی ایران مشارکت یا معاونت داشته بسته است، اما دیگر شناورها به منظور اطمینان از عبور ایمن با هماهنگی با مراجع صلاحیت‌دار ایران می‌توانند از این آبراهه عبور کنند.

وزیر امور خارجه مالزی با تاکید بر موضع اصولی مالزی در محکومیت اقدام تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، بر ضرورت تلاش برای کاهش تنش و بازگرداندن ثبات و امنیت به منطقه تاکید کرد.

وی ضمن تسلیت و ابراز همدردی و هبستگی با جمهوری اسلامی ایران به خاطر شهادت جمعی از شهروندان کشورمان در تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل، بر اهمیت و ضرورت صیانت از ثبات و امنیت پایدار در منطقه تاکید کرد.

