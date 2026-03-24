اطلاعیه شماره ۴۱ ارتش جمهوری اسلامی ایران؛
ادامه حملات پهپادی ارتش به سرزمین های اشغالی + جزئیات
ارتش جمهوری اسلامی ایران با حملات پهپادی، صنایع هوافضا و تسلیحاتی سرزمین های اشغالی را هدف حملات پهپادی قرار داد.
به گزارش ایلنا، روابط عمومی ارتش جمهوری اسلامی ایران در اطلاعیه شماره ۴۱ اعلام کرد؛
بسم الله الرحمن الرحیم
ارتش جمهوری اسلامی ایران، از بامداد امروز صنایع تسلیحاتی رافائل در حیفا و هوافضای رژیم اشغالگر در مجاورت فرودگاه بن گوریون و همچنین هواپیماهای سوخت رسان در این فرودگاه را هدف حملات پهپادی قرار داده است.
بر اساس این گزارش، صنایع هوافضای (IAI) یکی از بزرگترین تولیدکننده های تسلیحات در رژیم صهیونیستی به شمار میرود.
صنایع «رافائل» به عنوان یکی از مهمترین مراکز توسعه فناوریهای دفاعی این رژیم، مسئول طراحی و تولید سامانههای پیشرفتهای همچون سامانه ضد موشکی «گنبد آهنین» و «فلاخن داوود» است.
در پایان این اطلاعیه تأکید شده است که ارتش جمهوری اسلامی ایران در اجرای مأموریت مقدس دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام جمهوری اسلامی ایران با روحیه ای برگرفته از ملت بزرگ و نستوه ایران و با نثار جان، محکم و استوار ایستاده است .