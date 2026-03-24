رئیس سازمان ثبت:
تجاوز آمریکا و اسرائیل ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و موازین انسانی و اسلامی است
رئیس مرجع ملی مالکیت فکری (WIPO) در نامهای خطاب به رئیس هیئت مالکیت فکری عربستان سعودی خواستار محکومیت تجاوزات جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل به ایران شد.
به گزارش ایلنا، حسن بابایی رئیس مرجع ملی مالکیت فکری وایپو با ارسال نامهای خطاب به عبدالعزیز، رئیس هیئت مالکیت فکری عربستان سعودی، نگرانی عمیق خود را نسبت به رخدادهای اخیر در منطقه، و تجاوز آشکار رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران ابراز داشت.
وی ضمن آرزوی توفیق و عزت برای ملت دوست و برادر عربستان سعودی، ابراز داشت: این اقدامات تجاوزکارانه که آشکارا ناقض اصول بنیادین حقوق بینالملل، منشور ملل متحد و موازین انسانی و اسلامی است، نه تنها امنیت و ثبات جمهوری اسلامی ایران را هدف قرار داده، بلکه آینده صلح و توسعه در کل منطقه را با تهدیدی جدی مواجه ساخته است.
بابایی تصریح کرده است: تداوم چنین رویکردی، بستر هرگونه همکاری سالم، از جمله در حوزههای علمی، فناوری و مالکیت فکری را نیز متزلزل میسازد.
رئیس مرجع ملی مالکیت فکری وایپو در ادامه با اشاره به پیوندهای عمیق تاریخی، فرهنگی و دینی میان کشورهای اسلامی و جایگاه برجسته کشور عربستان در جهان اسلام، عنوان کرده است: انتظار میرود که وجدان بیدار نخبگان و مسئولان مسلمان، نسبت به اینگونه تجاوزات و نقض آشکار حاکمیت ملی و تمامیت ارضی یک کشور مسلمان، سکوت اختیار نکند. بر این باورم که در شرایط خطیر کنونی، همبستگی واقعی و عملی کشورهای اسلامی، ضرورتی انکارناپذیر است. عدم موضعگیری شفاف و موثر در برابر این تجاوزها، میتواند به تداوم و گسترش چرخه خشونت و بیثباتی در منطقه منجر شود و زمینه را برای تکرار اینگونه اقدامات علیه سایر کشورهای اسلامی نیز فراهم آورد.
بابایی در بخش دیگری از این نامه نوشته است: بدینوسیله با کمال احترام از جنابعالی انتظار دارم در چارچوب مسئولیتهای اخلاقی، اسلامی و منطقهای خود، نسبت به این تجاوزات و نقض آشکار قوانین بینالمللی، بیتفاوت نباشید و صدای اعتراض و مخالفت خود را از مجاری رسمی و دیپلماتیک اعلام کنید یا در نشستها، مجامع و نهادهای بینالمللی و منطقهای اعم از محافل تخصصی مربوط به مالکیت فکری و نیز مجامع سیاسی، در خصوص لزوم احترام به حاکمیت کشورها، پرهیز از هرگونه اقدام نظامی یکجانبه و پایبندی به گفتوگو و راهحلهای مسالمتآمیز تأکیده کنند.
بابایی با بیان اینکه امروز بیش از هر زمان دیگری، جهان اسلام نیازمند همدلی، همصدایی و همگرایی در برابر ظلم، تجاوز و قانونشکنی است، افزوده: یقین دارم که تاریخ در مورد سکوت یا اقدام مسئولان و نخبگان در این لحظات سرنوشتساز قضاوت خواهد کرد.
وی در پایان ابراز امیدواری کرده است با درایت و تدبیر جنابعالی و دیگر نخبگان در کشورهای اسلامی، شاهد شکلگیری جبههای واحد در دفاع از حقوق ملتهای مسلمان، احترام به حقوق بینالملل و حفظ صلح و امنیت پایدار در منطقه باشیم.