تحلیل یوسف پزشکیان از سخنان متناقض ترامپ

«دست و دلم برای نوشتن یادداشت امروز نمیره. بدنم کمی درد می‌کنه. فکر می‌کنم سرما خوردم. بالشت و پتو را برمی‌دارم و روی مبل در پذیرایی دراز می‌کشم. در حالی که اخبار را دنبال می‌کنم خوابم می‌برد.

دلم چای گرم می‌خواهد. نگاهم به لیوان چای می‌افتد که روی میز عسلی پذیرایی قرار دارد و حالا دیگر سرد شده است. بلند می‌شوم و لیوان را در مایکروویو قرار می‌دهم تا چایم داغ شود. هرچه فکر می‌کنم که امروز چه کار کردم؟ یادم نمی‌آید... آها یادم آمد رفتم به دیدن یک نفر، بعد دیدن چند نفر، بعد...

داشت یادم می‌رفت. نهار رفتیم بیرون، مهمان یکی از دوستان بودیم. قصه‌اش این بود که درباره توییت رئیس‌جمهور صحبت می‌کردیم [این توییت]، که «بی‌محابا» درست است یا «بی‌مهابا». خلاصه یک «ه» برای دوستمان گران تمام شد.

تلوزیون روشن بود و شبکه خبر را نشان می‌داد. یک آقا و خانمی گویا از اینکه تلوزیون روشن است ناراحت شدند و بلند شدن رفتن. یکی می‌گفت آسمان ما دست اوناست هواپیماهاشون هرکار دوست دارند می‌کنن. دیگری می‌گفت آسمان اون‌ها هم دست ماست. یکی می‌گفت ما اینجا راحت نشستیم و غذا می‌خوریم و برادران ما با بی‌خوابی گرسنگی و سختی از کشور دفاع می‌کنند.

بعضی وقت‌ها شک می‌کنم که ترامپ واقعا باهوش است و با نقشه و برنامه کار می‌کند یا یک احمق دم‌دمی مزاج است که ثبات شخصیت ندارد! ابتدا ۴۸ ساعت فرصت می‌دهد که اگر تنگه هرمز باز نشود، زیرساخت‌های برق ایران را خواهد زد.

بعد ایران تهدید می‌کند که اگر زیرساخت بزنی، ما هم زیرساخت می‌زنیم.

اینبار موضع می‌گیرد که داریم مذاکره می‌کنیم و تفاهم نزدیک است و تنگه هرمز را من و آیت‌الله با هم اداره خواهیم کرد و ۵ روز حمله به زیرساخت‌ها را به تاخیر انداختم.

بعد در خبرها می‌خوانم که ۵ دقیقه قبل از اعلام خبر مذاکرات از سوی ترامپ خرید ناگهان ۱.۵ میلیارد دلار فیوجرز اس‌اندپی ۵۰۰ و فروش ۱۹۲ میلیون دلار فیوچرز نفت (CL). یعنی انگار ترامپ با ابزار جنگ دارد تجارت می‌کند.

با خودم فکر می‌کنم مهم‌ترین و بهترین کاری که این روزها می‌کنم چیست؟ ... جز چند صفحه قرآنی که بعضی روزها می‌خوانم، چیزی پیدا نمی‌کنم.

نشانه‌های رحمت خدا را نمی‌بینی؟ نگاه کن چگونه زمین را پس از آنکه می‌میرد، زنده می‌کند. او بر انجام هر چیزی قادر است.

روم ۵۰

دل‌های مرده ما را هم می‌تواند زنده کند، ملت‌ها را هم می‌تواند زنده کند، ایران را هم می‌تواند پس از همه ویرانی‌ها بعد از جنگ بلند و استوار کند. هیچ چیز از دایره قدرت او خارج نیست...»