به گزارش ایلنا به نقل از دادستانی کل کشور، در پی دستور قضایی صادر شده برای شناسایی و توقیف اموال عناصر حامی رژیم صهیونیستی در داخل و خارج از کشور، در نمونه‌ای از توقیف اموال این عناصر تمامی اموال ثبتی ب - الف و تعدادی از نزدیکانش در ایران توقیف شد.

ب - الف پس از خروج از ایران با نزدیک شدن به یکی از سرویس‌های جاسوسی به عنصر رسمی شبکه ساماندهی اقدامات تروریستی ضد ایرانی تبدیل شده و در جریان جنگ رمضان نقش محوری در توجیه کودک کشی و حملات دشمن آمریکایی-صهیونیستی به مناطق مسکونی و زیرساخت‌های حیاتی کشور ایفا کرده است.

در همین رابطه بنابر اطلاعات کسب شده؛ طبق اطلاعات مردمی ارسال شده پرونده‌هایی برای عناصر خود فروخته، حامی و همکار رژیم صهیونیستی و دولت تروریست آمریکا تشکیل شده است و گزارش‌ها از سوی نهاد‌های ذیربط در حال صحت سنجی برای ارجاع به مقام قضایی است.

این گزارش حاکی است؛ بنابر گزارش‌های ارسالی برخورد بازدارنده با عناصر حامی قاتلان مردم ایران آغاز شده و تا برخورد با آخرین فرد آنها ادامه خواهد داشت.

پیش از این دادستانی کل کشور طی اطلاعیه‌ای با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در حفظ امنیت کشور، از عموم شهروندان بصیر و زمان‌شناس ایران اسلامی که با حضور موثر خود موجب یاس دشمن شده‌اند از همه کسانی که دل در گروی این آب و خاک دارند خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک، آن را به مراجع ذی‌صلاح گزارش کنند.

در این اطلاعیه تاکید شده است که هرگونه همراهی و همکاری با دشمن در خارج از کشور که به امنیت ملی آسیب بزند، مطابق قانون مستوجب مصادره کلیه اموال و سایر مجازات‌های قانونی خواهد بود.

دادستانی کل کشور برای این مهم سامانه https://dadsetani.ir/jasoosi را معرفی کرده است.