اطلاعیه نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران و سایر استانها در روزهای ۵ و ۶ فروردین ماه
معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه از نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری استان تهران و سایر استانها در روزهای ۵ و ۶ فروردین ماه خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه اعلام کرد: فعالیت تمامی واحدهای قضایی و اداری استان تهران در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه؛در روزهای ۵ و ۶ فروردین ماه مطابق اطلاعیه قبل(به صورت حضور ۲۰ درصدی با هماهنگی مدیران مربوطه) خواهد بود.
تمامی ردههای مدیریتی از شمول دورکاری مستثنی هستند.
فعالیت تمامی کارکنان خانم در استان تهران به صورت دورکار خواهد بود.
در سایر استانها نیز با رعایت موارد فوق تمهیدات لازم با هماهنگی تصمیمات مقامات استانی اتخاذ شود.