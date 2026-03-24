به گزارش ایلنا، سرلشکر علی عبداللهی فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا گفت: دشمنان خبیث و جنایتکار آمریکای صهیونیستی جنگ پر شدتی را با هدف تجزیه و بلعیدن وطن عزیزمان ایران اسلامی آغاز کردند و در اولین روز این جنگ، قائد امت اسلامی و تعدادی از فرماندهان شجاع نیروهای مسلح را به شهادت رساندند؛ به امید آنکه کشور بدون رهبر و نیروهای مسلح بدون فرمانده، ظرف ۴۸ ساعت، دچار فروپاشی خواهد شد.

وی ادامه داد:لکن به فضل الهی و با حضور حماسی ملت بزرگ و قهرمان ایران و با مجاهدت‌های بی‌نظیر فرزندان شجاع ملت در نیروهای مسلح و رزمندگان اسلام طی ۲۵ روز گذشته، دشمنان این کشور و ملت و در راس آن‌ها آمریکای شرور و مغرور را به شکست واداشته و همچنان این ملت سرافراز و رزمندگان پرافتخار در مسیر پیروزی نهایی، در حال پیشروی هستند.

فرمانده قرارگاه مرکزی حضرت خاتم الانبیا تصریح کرد: قدرت‌های پوشالی و علی‌الخصوص آمریکا که ده‌ها سال، ملت‌های مظلوم جهان، به ویژه کشورهای اسلامی را با تهدید و ارعاب استثمار کرده بودند، با مدد الهی در برابر چشم جهانیان از پای درآمده‌اند و پس از این شکست مفتضحانه برای ائتلاف‌سازی علیه ایران اسلامی به دنبال راه فرار و برون رفت از جنگی که خود آغازگر آن بوده اند، می‌باشند.

سرلشکر عبداللهی تصریح کرد: رئیس‌جمهور آمریکا ترامپ، با درک واقعیت‌های میدانی و گرفتار شدن در باتلاق جنگ، پس از ناامیدی از تحقق اهدافش، برای خروج از جنگ، به سران برخی از کشورها پناه آورده است که این وضعیت تاریخ ساز، افتخاری بس بزرگ، برای ملت قهرمان ایران است.

وی گفت: در این مقطع حساس کنونی جنگ، نیروهای مسلح مقتدر ایران اسلامی همان طور که با امام شهید امت، پیمان بسته بودند، در تبعیت کامل از رهبر عزیزمان و فرمانده معظم کل قوا حضرت امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی) بر عهد خود در دفاع از کیان ایران سربلند و پیروز، استوار بوده و این مسیر غرور آفرین را با حمایت ملت آگاه و سلحشور ایران اسلامی تا پیروزی کامل ادامه خواهند داد.

