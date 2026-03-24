بازدید وزیر دادگستری از چند واحد صنفی در شهر تهران

بازدید وزیر دادگستری از چند واحد صنفی در شهر تهران
وزیر دادگستری صبح امروز سه شنبه ۴ فروردین ۱۴۰۵ از چند واحد صنفی در سطح شهر تهران بازدید کرد.

به گزارش ایلنا، امین حسین رحیمی، با حضور در چند واحد صنفی در سطح شهر تهران، وضعیت قیمت‌ها و همچنین تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

رحیمی با تاکید بر حفظ آرامش بازار، تامین مایحتاج مردم و برخورد قاطع تعزیرات با متخلفین اظهار داشت: انصاف و همکاری اصناف در رعایت حقوق مردم قابل تقدیر است و این همراهی نقش مهمی در حفظ آرامش بازار دارد.

رحیمی گفت: تدابیر مناسبی در حوزه ذخیره‌سازی کالاهای اساسی و مدیریت تنظیم بازار اتخاذ شده و امروز نتیجه آن را در ثبات و تأمین مناسب کالاها شاهد هستیم. خوشبختانه مردم نیز از خریدهای هیجانی پرهیز می‌کنند و همراهی بسیار خوبی در مدیریت مصرف دارند که این موضوع به حفظ تعادل بازار کمک کرده است.

وزیر دادگستری از مردم خواست در صورت وجود هرگونه شکایت در زمینه کالابرگ، موضوع را از طریق شماره ۰۲۱۶۳۶۹ پیگیری و برای گزارش تخلفات در حوزه عرضه کالا و خدمات نیز با شماره‌های ۱۲۴ یا ۱۳۵ تماس بگیرند. 

