از سوی سازمان اداری و استخدامی؛

نحوه فعالیت ادارات دولتی پس از تعطیلات نوروزی اعلام شد

سازمان اداری و استخدامی در اطلاعیه‌ای نحوه فعالیت ادارات دولتی پس از تعطیلات نوروزی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، سازمان اداری و استخدامی کشور نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی پس از تعطیلات نوروزی را اعلام کرد که بر این اساس بخشنامه اسفند سال گذشته به قوت خود باقی است.

استانداران نیز در چارچوب این بخشنامه اختیار اتخاذ تصمیم درباره نحوه فعالیت دستگاه‌های اجرایی در استان خود را دارند.

بر این اساس همچنان اولویت دورکاری با بانوان دارای فرزند کمتر از ۶ سال یا معلول، کارمندان دارای بیماری‌های صعب العلاجی ریوی و قلبی و معلولان خواهد بود؛ نحوه دورکاری کارکنان نیز از سوی بالاترین مقام دستگاه اجرایی ابلاغ می‌شود.

طبق بخشنامه سازمان اداری و استخدامی کشور و تصمیم استانداری تهران، نحوه فعالیت کارکنان در دستگاه‌های اجرایی در ایام نوروز همچون روزهای پایانی سال تعیین و مقرر شده ۲۰ درصد از کارکنان دولت در محل کار حضور داشته باشند.

