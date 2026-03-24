امامیراد:
ملت ایران، طومار کسانی را که به دنبال سازش با آمریکا هستند، در هم میپیچند
نماینده چناران، طرقبه شاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی گفت: امروز، مشت آمریکا باز شده و چهره واقعی، جنایتکاری، خونخواری، کودک کُشی و مظلوم کُشی آمریکا برای همه عیان شده است.
به گزارش ایلنا، حسین امامیراد، در سخنرانی خود در در اجتماع محوری عزاداران، سوگواران و عاشقان رهبر شهید انقلاب، حضرت امام خامنهای(رضوان الله تعالی علیه) در چهارراه ورزش مشهد، گفت: خداوند متعال مردم ایران را در معرض یک امتحان بزرگ و سخت قرار داد. رهبر عزیز ما که همواره آرزوی شهادت داشت، به شهادت رسید. وی افزود: این درد جانکاه هیچموقع نه فراموش خواهد شد و نه التیام مییابد، مگر با پیروزی جبهه اسلام بر جبهه کفر و سپردن این پرچم به دست صاحب اصلی این انقلاب، حضرت بقیهالله(اروحنا له الفدا).
نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار با بیان اینکه هیچکدام از ما هیچ شکی نداریم که این انقلاب حتما متصل به انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) میشود، ابراز داشت: در طول ۴۷ سال گذشته و با تمام تهدیدها، ترورها، تحریمها، شیطنتها و سنگاندازیهای دشمنان قسم خورده نظام، این پرچم توسط یکی از سلالههای نبوی، علوی و فاطمی، حضرت امام خمینی(ره) برافراشته شده و استمرار این پرچمداری به دست رهبر شهید ما بود و امید و آرزوی همه این بود که این پرچم از دست ایشان به دست حضرت مهدی(عج) برسد، اما قسمت این نبود و ماموریت ایشان، تا بدینجا بود.
وی تصریح کرد: مقام معظم رهبری، عزتمندانه ۳۷ سال پرچمداری کردند و عاقبت، قسمت ایشان شهادت شد؛ همان آرزوی دیرینهای که داشتند و امروز پرچم سپرده شده به دست فرزند برومند آن بزرگوار.
امامیراد با تأکید بر اینکه تاریخ در حال تکرار است، یادآور شد: در صدر اسلام، بزرگترین و اوّلین رهبر جامعه اسلامی، پیامبر اکرم(ص) بود. ایشان در بسیاری از جنگها و غزوات حضور داشتند و فرمانده سپاه بودند؛ اما قسمت ایشان شهادت نبود و رحلت فرمودند و سپس راهبری جامعه اسلامی به وصی و جانشین بر حق ایشان، حضرت علی(ع) واگذار شد. وی افزود: تقدیر این بود که مولا علی(ع) به همراه همسر مکرّمهشان، حضرت زهرا(س) و فرزندانشان در مسیر دفاع از اسلام و ولایت به شهادت برسند و حتی طفل شش ماههای که نوه امام علی(ع) بودند نیز در کربلا به شهادت رسیدند. وی ادامه داد: ۱۴۰۰ سال، از آن واقعه گذشت و امام راحل و عظیمالشأن ما این پرچم را به دوش گرفتند که استمرار حرکت انبیاء بود، ولی قسمت ایشان مثل جد بزرگوارشان نبی مکرّم اسلام(ص) شهادت نبود و رحلت فرمودند؛ بعد ایشان، این پرچم به دوش همنام حضرت علی(ع)، یعنی سید علی عزیز (مقام معظم رهبری) سپرده شد و رهبر معظم انقلاب نیز، مانند مولا علی(ع) تقدیرشان شهادت بود. اما نه خودشان به تنهائی بلکه درست مانند آن امام، به همراه خانواده محترمشان، فرزندشان و نوه خردسالشان.
این نماینده مجلس اظهار داشت: باز هم تاریخ تکرار شد و زعامت جامعه که در صدر اسلام به فرزند امام علی(ع)، یعنی امام مجتبی(ع) واگذار شد، حالا نیز این پرچم به دست فرزند برومند مقام معظم رهبری سپرده شده است.
امامیراد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجتماعات پُرشور این شبها و روزهای مردم بصیر، در سراسر کشور، خاطرنشان کرد: صفحه جدیدی از تاریخ در حال تکرار است و آن، صفآرایی تمام اسلام، در برابر تمام کفر میباشد. وی با بیان اینکه در جنگ خندق زمانی که حضرت علی(ع) در برابر «عَمرِبن عَبدُ وَد» ایستاد، پیامبر(ص) دست به دعا برداشت و گفتند: «امروز تمام اسلام در برابر تمام کفر ایستاده است»، خاطرنشان ساخت: امروز هم این اجتماعات مردم، تمام اسلام در مقابل تمام جبهه کفر است و حتماً مانند در تکرار تاریخ، پیروزی از آنِ ماست.
وی گفت: در ابتدای انقلاب، زمانیکه منافقین کوردل، شخصیتهای این انقلاب را ترور میکردند، امام راحل فرمودند: «بکُشید ما را، ملت ما بیدارتر میشود». وی ادامه داد: این جمله امام(ره)، محدود به آن زمان نیست و اکنون و در آینده نیز استمرار دارد و ساری و جاری خواهد بود و با شهادت هر یک از شخصیتها، مردم بیدارتر شده و روح جدیدی در کالبد نظام دمیده میشود.
نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی با بیان فراز دیگری از فرمایشهای امام خمینی(ره) که فرموده بودند: «حفظ نظام از اوجبِ واجبات است»، تأکید کرد: در این بُرهه حساس و شرایط ویژه کشور، حفظ نظام، واجبتر از هر واجب دیگری است.
وی تصریح کرد: وظیفه من و شما این است که در صحنه باشیم. نیروهای نظامی و انتظامی ما، سپاه مقتدر ما، ارتش همیشه پیروز و بسیج، میدان را حفظ میکنند و ما باید مساجد و خیابانها را پُر کنیم تا زمانی که دشمن را مأیوس کنیم و پیروزی نهائی محقق شود.
این فرزند شهید ضمن تشکر از اجتماعات حماسی مردمی، این حضور باشکوه و امنیّتساز را، مصداق واقعی حفظ نظام دانست و افزود: امروز، حضور و اجتماعات مردمی، در مساجد، میادین و خیابانها، «واجب کفایی» نیست که با حضور تعدادی، تکلیف از دیگران ساقط گردد، بلکه «واجب عینی» است و همه باید در صحنه، بروز و ظهور داشته باشند.
امامیراد گفت: بعد از جنگ ۱۲ روزه، از آنجاکه پیشبینی وقوع جنگ مجدد را داشتیم، تمهیدات بسیار خوبی در حوزههای مختلف اندیشیده شد. وی تأکید کرد: در حوزه نظامی، امروز توان نظامی و تجهیزات ما نسبت به جنگ ۱۲ روزه، چند ده برابر شده است و در حوزه سوخت، تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج روزمره مردم، هم دولت محترم و هم کمیسیونهای انرژی و کشاورزی مجلس شورای اسلامی پای کار آمدهاند و جای هیچ نگرانی وجود ندارد.
وی با یادآوری این جمله امام راحل که فرموده بودند: «اگر این جنگ، ۲۰ سال هم طول بکشد ما آماده هستیم» ابراز امیدواری کرد: دشمن توان جنگ فرسایشی را ندارد. وی افزود: ما در جنگ تحمیلی ۸ ساله این واقعیت را به دنیا ثابت کردهایم که توان ایستادگی و استقامت طولانی مدت را داریم.
نماینده چناران، طرقبهشاندیز و گلبهار در مجلس شورای اسلامی در بخش مهم و پایانی سخنان خود گفت: آن آمریکایی که ابَر قدرت پوشالی بود، هیمنهاش امروز شکسته شده، وی ادامه داد: آمریکا و اسرائیل هم در غزه شکت خوردهاند و هم در برابر ایران مقتدر.
وی تأکید کرد: امروز، مشت آمریکا باز شده و چهره واقعی، جنایتکاری، خونخواری، کودککُشی و مظلومکُشی آمریکا برای همه عیان شده است.
وی هدف آمریکا را از لشکرکِشی و جنگافروزی و آلوده شدن دستش به خون زنان و کودکان و غیرنظامیان را برگشت به زمانی که منافعش در ایران تأمین میشد، عنوان کرد و افزود: این رؤیایی است که از ۴۷ سال پیش آمریکاییها در سر دارند. وی با یادآوری این سخن مقام معظم رهبری که فرمودند: «خوابِ برگشت آمریکا به این کشور، یک خواب پریشان و غیرقابل تعبیر است»، تأکید کرد: حتماً این خواب تعبیر نخواهد شد.
این نماینده مجلس تأکید کرد: این دومین بار است که در سال جاری و در حین مذاکره، آمریکای جنایتکار با همدستی رژیم صهیونیستی، جنگ تمام عیاری را بر ما تحمیل کرده است و این بدعهدی آمریکا، راه هیچگونه صلح، سازش و مذاکرهای را باز نگذاشته است.
امامیراد با هشدار به بعضی عناصر خودفروخته که زمزمه صلح، آتشبس و توقف جنگ را مطرح میکنند، گفت: باید حواسمان باشد، ملت ایران حتماً طومار کسانی را که با وجود شناخت از آمریکا، هنوز به دنبال سازش و مذاکره با آمریکا باشند، درهم خواهند پیچید.
وی گفت: پیروزی نهائی حتما محقق خواهد شد و حتماً پرچم مقدس و برافراشته شده جمهوری اسلامی ایران از دست رهبر عزیز ما به دست صاحب اصلی نظام حضرت بقیه الله الاعظم(ارواحنا له الفدا) سپرده خواهد شد و این جنگ تا پیروزی نهایی ما و خروج آمریکا از کل منطقه، ادامه خواهد داشت.