به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، اطلاعیه شماره ۴۶ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل‌الله والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان

ارتش کودک‌کش رژیم صهیونی با سوء استفاده از فضای جنگی منطقه و تمرکز رسانه‌ها بر موضوع جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به جنایات جنگی گسترده علیه غیرنظامیان لبنان و فلسطین زده و در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است و استمرار این روند قابل تحمل نیست.

به ارتش جنایتکار رژیم اخطار می‌کنیم در صورت ادامه جنایات علیه غیرنظامیان لبنان و فلسطین، محل تجمع نیروهای دشمن در شمال فلسطین اشغالی و کمربند غزه بدون هیچ ملاحظه‌ای زیر حملات سنگین موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم.