خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

اطلاعیه شماره ۴۶/

ارتش کودک‌کش در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است

ارتش کودک‌کش در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است
کد خبر : 1764996
لینک کوتاه کپی شد.

روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۶ عملیات وعده صادق ۴ با اشاره به نسل کشی علیه غیرنظامیان لبنان و فلسطین توسط ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ارتش کودک‌کش در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است و استمرار این روند قابل تحمل نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از سپاه‌نیوز، اطلاعیه شماره ۴۶ عملیات وعده صادق ۴ روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:
 
 

بسم الله الرحمن الرحیم 

و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل‌الله والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان

ارتش کودک‌کش رژیم صهیونی با سوء استفاده از فضای جنگی منطقه و تمرکز رسانه‌ها بر موضوع جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به جنایات جنگی گسترده علیه غیرنظامیان لبنان و فلسطین زده و در نسل‌کشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است و استمرار این روند قابل تحمل نیست.

به ارتش جنایتکار رژیم اخطار می‌کنیم در صورت ادامه جنایات علیه غیرنظامیان لبنان و فلسطین، محل تجمع نیروهای دشمن در شمال فلسطین اشغالی و کمربند غزه بدون هیچ ملاحظه‌ای زیر حملات سنگین موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت.

و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار