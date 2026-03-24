اطلاعیه شماره ۴۶/
ارتش کودککش در نسلکشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است
روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اطلاعیه شماره ۴۶ عملیات وعده صادق ۴ با اشاره به نسل کشی علیه غیرنظامیان لبنان و فلسطین توسط ارتش جنایتکار رژیم صهیونیستی تاکید کرد: ارتش کودککش در نسلکشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است و استمرار این روند قابل تحمل نیست.
بسم الله الرحمن الرحیم
و ما لکم لا تقاتلون فی سبیلالله والمستضعفین من الرجال و النساء والولدان
ارتش کودککش رژیم صهیونی با سوء استفاده از فضای جنگی منطقه و تمرکز رسانهها بر موضوع جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم علیه جمهوری اسلامی ایران دست به جنایات جنگی گسترده علیه غیرنظامیان لبنان و فلسطین زده و در نسلکشی تمامی خطوط قرمز را عبور کرده است و استمرار این روند قابل تحمل نیست.
به ارتش جنایتکار رژیم اخطار میکنیم در صورت ادامه جنایات علیه غیرنظامیان لبنان و فلسطین، محل تجمع نیروهای دشمن در شمال فلسطین اشغالی و کمربند غزه بدون هیچ ملاحظهای زیر حملات سنگین موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار خواهد گرفت.
و ماالنصر الا من عندالله العزیز الحکیم.