بازدید دادستان کل کشور از واحد کشیک دادسرا و کانون اصلاح و تربیت شیراز
دادستان کل کشور و دادستان مرکز استان فارس از واحد کشیک دادسرا و کانون اصلاح و تربیت شیراز بازدید کردند.
به گزارش ایلنا، حجت الاسلام والمسلمین محمد کاظم موحدی پس از حضور سرزده در واحد کشیک دادسرای شیراز از کانون اصلاح و تربیت شیراز نیز بازدید کرد.
وی با تبریک عید سعید فطر و نوروز اعلام کرد که در ایام تعطیلات، تمامی واحدهای قضایی کشور به صورت تماموقت و کشیک فعال بودهاند تا رسیدگی به امور مراجعان بدون وقفه انجام شود.
عضو شورای عالی قضایی کشور با اشاره به نظارت مستمر دادستانها و قضات بر زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت، از فراهم شدن امکان مرخصی برای بخشی از زندانیان واجد شرایط در این ایام خبر داد.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی در جریان بازدید از بخشهای مختلف کانون اصلاح و تربیت اظهار کرد: در ایام تعطیلات، برنامهریزی گستردهای در دستگاه قضایی کشور انجام شد تا خدماترسانی به مردم بدون وقفه ادامه یابد و مراجعان در رسیدگی به پروندههای خود با تأخیر مواجه نشوند.
وی با اشاره به فعالیت کشیکهای قضایی در سراسر کشور گفت: دادستانها و قضات در این ایام به صورت شیفتی در محل کار خود حضور داشته و به امور مراجعان رسیدگی کردهاند تا هیچ پروندهای به دلیل تعطیلات معطل نماند.
به گفته دادستان کل کشور این برنامه در تمامی واحدهای قضایی کشور اجرا شده و همکاران قضایی از ساعات اولیه روز بهصورت مستمر در حال انجام وهمچنین یکی از وظایف مهم دادستانها را نظارت بر زندانها و کانونهای اصلاح و تربیت عنوان کرد و افزود: در همین راستا، بازدیدهایی از مراکز نگهداری انجام شد و وضعیت این مراکز از نظر امکانات، شرایط نگهداری و روند اصلاح و تربیت مورد بررسی قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی با اشاره به بازدید انجامشده از کانون اصلاح و تربیت شیراز گفت: خوشبختانه این مرکز از شرایط مناسبی برخوردار است و محیطی مطلوب برای نگهداری و اصلاح نوجوانان و جوانانی که به دلیل ارتکاب جرم و داشتن شاکی خصوصی در این مرکز نگهداری میشوند؛ فراهم شده است.
وی ادامه داد: در ایام تعطیلات نیز تلاش شد زندانیانی که شرایط استفاده از مرخصی را دارند، از این امکان بهرهمند شوند تا بتوانند این روزها را در کنار خانوادههای خود سپری کنند.
دادستان کل کشور همچنین به نظارت دستگاه قضایی و دادستانها بر توزیع کالاهای اساسی و ارزاق عمومی اشاره کرد و گفت: دادستانها در کنار سایر وظایف قانونی، بر روند تأمین و توزیع کالاهای اساسی مورد نیاز مردم نیز نظارت دارند و در این زمینه با سازمان تعزیرات حکومتی و دیگر نهادهای مسئول همکاری میکنند.
وی با تأکید بر تداوم خدمات عمومی در شرایط جنگی کشور اظهار داشت: با وجود شرایط خاص و فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی، تمامی امور در کشور به صورت عادی در حال انجام است و هیچ اختلالی در بخشهای مختلف مشاهده نمیشود.
حجت الاسلام والمسلمین موحدی افزود: حضور گسترده و حمایت مردم از مسئولان، پشتوانهای مهم برای دستگاههای اجرایی، دولت و قوه قضاییه به شمار میرود.
در همین ارتباط، کامران میرحاجی دادستان مرکز استان نیز در حاشیه بازدید دادستان کل کشور از کانون اصلاح و تربیت با اشاره به وضعیت این مرکز گفت: در حال حاضر تعداد افراد نگهداریشده در این کانون بسیار محدود است و در مجموع حدود ۷۵ نفر از نوجوانان و جوانان در این مرکز تحت مراقبت قرار دارند.
وی با بیان اینکه نظارت و پیگیری مستمر وضعیت این افراد در دستور کار قرار دارد، افزود: در ایام تعطیلات چندین بار از این مرکز بازدید انجام شده و حتی یکی از معاونان دادستانی نیز مأمور بررسی وضعیت تکتک افراد شده است. به گفته وی، طی روزهای گذشته نیز با پیگیریهای انجامشده، تعدادی از افراد با استفاده از ظرفیتهای قانونی آزاد شدهاند.
دادستان مرکز استان فارس همچنین تأکید کرد: بسیاری از افرادی که در این مرکز نگهداری میشوند دارای شاکی خصوصی هستند و در صورتی که با کمک خانوادهها رضایت شاکیان جلب شود، امکان آزادی آنان فراهم خواهد شد.
میرحاجی ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند و فراهم شدن شرایط قانونی، تعداد افراد نگهداریشده در این مرکز به حداقل ممکن برسد.
وی در ادامه به برنامههای آموزشی و تربیتی اجرا شده در کانون اصلاح و تربیت اشاره کرد و گفت: کلاسهای متعددی در حوزههای فرهنگی، مذهبی، ورزشی و آموزشی برای این افراد برگزار میشود تا آنان بتوانند ضمن اصلاح رفتار، مسیر زندگی خود را به شکل مطلوبتری ادامه دهند.
دادستان مرکز استان فارس افزود: تلاش مجموعه قضایی بر این است که با فراهم کردن شرایط مناسب آموزشی و تربیتی، این نوجوانان و جوانان پس از پایان دوره نگهداری بتوانند بدون عقبماندگی به زندگی عادی بازگردند و نقش سازندهای در جامعه ایفا کنند.