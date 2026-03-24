به گزارش ایلنا در اطلاعیه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی ایران آمده است؛

۲۴ نفر از این وطن فروشان مختصات اماکن نظامی، انتظامی و امنیتی و محل استقرار حافظان امنیت و تجهیزات نظامی در استان همدان را برای دشمن ارسال کرده بودند و دشمن آمریکایی - صهیونی شماری از این اماکن را هم بمباران کرده بود؛ از این افراد ۱۱ دستگاه استارلینک نسل جدید و شماری سلاح گرم و سرد کشف و ضبط شد.

۴ مزدور یک گروهک تروریستی درحال جمع آوری اطلاعات برای سرویس‌های جاسوسی دشمن در استان لرستان هم شناسایی و بازداشت شدند.

دو تروریست هم سعی داشتند در استان کرمان با پوشش یک خانواده سلاح جابجا کنند اما سربازان گمنام امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف آنها را به همراه ۷ قبضه اسلحه کمری و ۱۰ تیغه خشاب و با کمک گزارش‌های مردمی شناسایی و بازداشت کردند.

