یک سرباز یزدی در کاشان به شهادت رسید
کد خبر : 1764959
شهید محمد دهقان دهنوی در حملات رژیم صهیونی و ارتش تروریستی آمریکا به سربازان ارتش در کاشان به شهادت رسید.
به گزارش ایلنا، گروهبان سوم وظیفه محمد دهقان دهنوی از سربازان گروه ۸۴۰ موشکی نزاجا که در راه دفاع از امنیت وطن و در حمله رژیم آمریکایی و صهیونیستی، هفته گذشته مجروح شده بود؛ روز گذشته پس از طی دوران مجروحیت جان خود را تقدیم کرد.
مراسم تشییع و تدفین عصر سه شنبه چهارم فروردین ۱۴۰۵ از ساعت ۱۵ از دوراهی مهریز به طرف گلزار شهدای امام زاده شاه صعی الدین خواهد بود.
به همین مناسبت، امام جمعه مهریز و جمعی از مسئولان با حضور در منزل شهید با والدین این شهید معظم دیدار کردند.