یک سرباز یزدی در کاشان به شهادت رسید

به گزارش ایلنا، گروهبان سوم وظیفه محمد دهقان دهنوی از سربازان گروه ۸۴۰ موشکی نزاجا که در راه دفاع از امنیت وطن و در حمله رژیم آمریکایی و صهیونیستی، هفته گذشته مجروح شده بود؛ روز گذشته پس از طی دوران مجروحیت جان خود را تقدیم کرد.