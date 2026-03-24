وزیر نیرو:
مردم نگران نباشند؛ در صورت حمله به نیروگاهها میتوانیم تامین برق را به سرعت جایگزین کنیم/ آمادگی انتقال برق به همسایگان حتی در زمان جنگ
به گزارش خبرنگار ایلنا، عباس علیآبادی وزیر نیرو در گفتوگویی با اشاره به اقدامات صورت گرفته از سوی وزارت نیرو در جریان حملات صورت گرفته به کشورمان عنوان کرد: تاکنون هر نقطهای که مورد اصابت قرار گرفته تاسیسات برق هم در معرض مشکلاتی بوده مثلا در منطقه ای که حمله شده تیر برق هر کوچه گیر افتاده و ما باید باید به سرعت برویم و برق را برقرار کنیم و همکاران ما هم همان لحظه در کنار نیروهای امدادی هستند تا خطری متوجه سایرین نشود.
وی افزود: نیروهای ما بلافاصله در محل حاضر میشوند تا هم جریان آب و هم برق را برقرار کنند. در برخی جاها تاسیسات خود ما مورد حمله قرار گرفته مثل پست فشافویه که برق صنایع و مناطق مسکونی را تامین میکرد که با تمهیدات فوری برق منطقه دوباره وصل شد.
وزیر نیرو درباره تهدید اخیر ترامپ در خصوص حمله به زیرساختهای برق کشورمان گفت: نکته باعث تعجب این است که ما برق را به صورت پراکنده تولید میکنیم و در سراسر کشور نیروگاه داریم که تعدادش بیش از ۱۵۰ نیروگاه است. در حوزه تجدیدپذیرها هم بیش از هزار نقطه نیروگاه داریم. اما در کشورهای حاشیه خلیج فارس به صورت متمرکز برق تولید میکنند و آسیبپذیرند، اگر برقشان تامین نشود، این کشورها غیرقابل سکونت میشوند و مردم آنجا به شدت تحت تاثیر این مساله قرار میگیرند. سیستمهای اضطراری هم موقت و کوتاهمدت و تا حدودی مشکل را حل میکنند نه دائمی و این نکته حائز اهمیتی است.
علی آبادی تاکید کرد: مردم نگران نباشند همین الان هم میتوانیم به چند کشور همسایه کامل برق دهیم. الان در دیسپاچینگ به من میگویند بار معرفی کنیم چون مصرفکننده میخواهیم و مازاد تولید داریم. در حال حاضر بیش از ۱۰ هزار مگاوات مازاد تولید داریم که این افتخارآمیز است.
وزیر نیرو از آمادگی انتقال برق به همسایگان حتی در زمان جنگ خبر داد و گفت: حتی در زمان جنگ هم شبکه برق یکی از همسایهها دچار فروپاشی شد یکبار در جنگ اول و یکبار در جنگ دوم این اتفاق افتاد و ما به آنها برق دادیم و شبکه آنها را احیا کردیم. اگر نیروگاههای ما را بزنند میتوانیم به سرعت جایگزین کنیم. البته مهمتر از هر چیزی مصرف است و مردم ما یاد گرفتهاند که خوب مصرف کنند.
علی آبادی بیان کرد: نیروگاههای همسایگان جنوبی ما را آمریکاییها ساختند؛ بعد از اصابت باید توسط شرکتهای آمریکایی نوسازی شوند و این یعنی کاسبی ولی نیروگاههای ما تماما بومی سازی و ساخت خودمان است. تمام تجهیزات نیروگاهها در داخل و به ریال ساخته میشود؛ حتی مواد اولیه حساسترین و مهمترین قطعات انحصاری توربین ساخت خودمان است مردم اصلا نگران نباشند؛ در صورت اصابت به زودی بازسازی و نوسازی میشوند
وزیر نیرو تصریح کرد: در حال حاضر نزدیک ۶ ماه است که خاموشی نداریم؛ حوادث ناشی از جنگ داشتیم که بلافاصله ترمیم شده است خاموشی ناشی از کسری نداشتیم.
وزیر نیرو بیان کرد: روزگذشته پس از تهدید دشمن امروز به یک نیروگاه رفتم که به بچهها روحیه بدهم ولی از آنها روحیه گرفتم و دیدم همه با صلابت و دقت در حال خدمت به مردم و کشور هستند.
علی آبادی افزود: اخیرا دشمن در یکی از روستاها یک منبع اب را میزند دشمن آنقدر حقیر شده که حتی به منبع آب روستا هم رحم نمیکند رسانههای خارجی بیایند و این موارد را ببینند. همین الان که من اینجا هستم در بیش از هزار نقطه کشور نیروگاه تولید پراکنده و خورشیدی در حال ساخت است، همکاران من حتی زیر بمباران هم در حال کار هستند.
وی تأکید کرد: شک نکنید که بهار بدون خاموشی را پشت سر خواهیم گذاشت و در تابستان هم اگر هماهنگی بین ما و مردم باشد و تراز بین تولید و مصرف را بین خودمان تنظیم کنیم، مطمئن باشید بدون این که برق صنایع را خاموش کنیم، به همه برق خواهد رسید.