برای هر شهید پرونده مستقل تشکیل خواهد شد

به گزارش ایلنا، رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در پیامی خطاب به رهبر معظم انقلاب، با استناد به این دستور که هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می‌شود، خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است، اعلام کرد که برای تک‌تک شهدای مظلوم جنگ‌های اخیر پرونده‌ای مستقل جهت خون‌خواهی و انتقام تشکیل خواهد داد.

متن این پیام به شرح ذیل است:

بسم الله الرحمن الرحیم

رهبر معظم و عزیز انقلاب اسلامی

حضرت آیت‌الله امام سید مجتبی خامنه‌ای

با سلام و تقدیم بالاترین احترام‌ها

به استحضار عالی می‌رساند:

مطابق وظیفه قانونی و هدایت‌های عالمانه ریاست ارجمند دستگاه قضا و تکلیفی که از سوی رهبر شهید انقلاب اسلامی (درست ١٥ روز قبل از شهادت آن یگانه‌ی دوران) بر دوش فرزندانتان در "مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه" گذاشته شد؛ مدتهاست نسبت به مستندسازی، اخذ وکالت، طراحی عملیات حقوقی و فراهم آوری مقدماتِ حقوقی طرح شکایت بین المللی از جانیان و عاملان و آمران جنایات علیه ملت ایران اقدامات خود را در عرصه‌های کارشناسی، وکالت و دیپلماسی بین المللی حقوقی آغاز نموده‌ایم.

اکنون که پیام حضرتعالی و مطالبه‌ی رهبر و امام سوم انقلاب بدستمان رسیده است که فرموده‌اید:

"هر عضوی از ملت که توسط دشمن شهید می‌شود، خود موضوع مستقلی برای پرونده انتقام است"

ضمن اعلام وصول پیام و مطالبه‌ی آن امام عزیز و تجدید بیعت با سومین امام انقلاب عزیزمان، با خون شهیدان عهد میبندیم که برای تک تک شهدای مظلوم جنگ‌های اخیر پرونده‌ای مستقل جهت خونخواهی و انتقام تشکیل داده و در ادامه‌ی تلاشهایمان فرمان حضرتعالی را نصب العین قرار داده و تا تشکیل پرونده‌های ملی و بین المللی علیه ایشان و تحقق مجازات مجرمان از پای ننشینیم.

حسن عبدلیان پور

رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه