قابلیت توقیف برخط اموال عناصر همکار با رژیم صهیونیستی فراهم شد
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام»، امکان شناسایی و توقیف سریع و برخط داراییهای عناصر همکار با رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای متخاصم را فراهم کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از قوه قضاییه، در نتیجه اقدام فنی و راهبردی مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه و با بهرهگیری از ظرفیتهای سامانه هوشمند استعلامات مالی «سهام»، امکان شناسایی و توقیف سریع و برخط داراییهای عناصر همکار با رژیم صهیونیستی و سایر کشورهای متخاصم فراهم شد.
این اقدام مهم در اجرای دستورات صریح رئیس قوه قضاییه و در چارچوب قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاریکنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی انجام گرفته است.
معاون امور سامانههای مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح جزئیات این قابلیت اظهار داشت: با فعالسازی این امکان پیشرفته در سامانه سهام، شعب دادسراها و دادگاههای سراسر کشور اکنون قادرند در کوتاهترین زمان ممکن و بهصورت کاملاً برخط، اموال و داراییهای عناصر همکار با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم را شناسایی نموده و اقدامات لازم جهت توقیف آنها را بلافاصله اعمال کنند. این اقدام نهتنها سرعت و دقت اجرای عدالت را بهطور قابلتوجهی افزایش میدهد، بلکه نقش مؤثری در مقابله پیشگیرانه و قاطع با تهدیدات امنیتی و اقتصادی ناشی از همکاری با دشمنان خارجی ایفا خواهد کرد.