قابلیت توقیف برخط اموال عناصر همکار با رژیم صهیونیستی فراهم شد

این اقدام مهم در اجرای دستورات صریح رئیس قوه قضاییه و در چارچوب قانون تشدید مجازات جاسوسان و همکاری‌کنندگان با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم علیه امنیت و منافع ملی انجام گرفته است.

معاون امور سامانه‌های مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در تشریح جزئیات این قابلیت اظهار داشت: با فعال‌سازی این امکان پیشرفته در سامانه سهام، شعب دادسراها و دادگاه‌های سراسر کشور اکنون قادرند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و به‌صورت کاملاً برخط، اموال و دارایی‌های عناصر همکار با رژیم صهیونیستی و کشورهای متخاصم را شناسایی نموده و اقدامات لازم جهت توقیف آنها را بلافاصله اعمال کنند. این اقدام نه‌تنها سرعت و دقت اجرای عدالت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌دهد، بلکه نقش مؤثری در مقابله پیشگیرانه و قاطع با تهدیدات امنیتی و اقتصادی ناشی از همکاری با دشمنان خارجی ایفا خواهد کرد.