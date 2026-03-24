نیکزاد:

مذاکره‌ای در کار نیست/ تنگه هرمز نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت

نایب رئیس مجلس با اشاره به توهمات جدید ترامپ درخصوص مذاکره با ایران، گفت: تنگه هرمز به حالت قبل برنخواهد گشت و هیچ مذاکره‌ای با کسانی که هیچ اثری از وجدان و شرف در آن‌ها دیده نمی شود، در کار نخواهد بود.

به گزارش ایلنا، علی نیکزاد، نایب رییس مجلس شورای اسلامی، با اشاره به ادعاهای ترامپ مبنی بر مذاکره گفت: آمریکا با ارتکاب اشتباه استراتژیک، تصور می‌کرد که می‌تواند به راحتی نظام ایران را مانند برخی کشورهای دیگر تغییر دهد و علمدار کشور را هدف گرفت، اما علم، با ایستادگی مردم و نیروهای مسلح و یاری خداوند به زمین نیافتاد.

نائب رئیس مجلس با اشاره به توهمات جدید ترامپ درخصوص مذاکره با ایران، افزود: ما نه تنگه هرمز را به حالت قبل برمی‌گردانیم و نه با کسی که دروغگوست و هیچ نشانی از شرف، انسانیت و وجدان ندارد، مذاکره خواهیم کرد. او پیشتر نیز این را در ۲ مورد از مذاکرات ثابت کرده است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با حمایت مردم فهیم و ولایتمدار یا اقتدار بر توانمندی نظامی خود ایستاده و اگر ترامپ راست می‌گوید، باید اعلام کند با چه کسی مذاکره کرده است. تهدیدهای او یک دروغ بزرگ است.

نیکزاد اظهار کرد: ایران از ابتدا اعلام کرده که اگر از خاک، دریا یا آسمان به ما حمله شود، پاسخ خواهیم داد. ما پایگاه‌های آمریکا در منطقه را هدف قرار داده‌ایم و این نشان می‌دهد که ما توانمندی‌های لازم را داریم. جنگ، جنگ اراده‌هاست و مردم به خیابان‌ها آمده‌اند تا نشان دهند که با هر توطئه‌ای که بخواهد در داخل کشور ایجاد شود، مقابله خواهند کرد.

نائب رئیس مجلس اعلام کرد: به نظر من، ترامپ فردی است که نمی‌تواند به درستی تصمیم‌گیری کند و اظهاراتش تناقض دارد. او از یک سو ۴۸ ساعت مهلت می‌دهد و از سوی دیگر می‌گوید که با ایران مذاکره خوبی داشته است؛ این تناقض‌ها نشان‌دهنده عدم صداقت اوست.

وی با بیان اینکه ما هیچ مذاکره‌ای با «شیطان بزرگ» نخواهیم داشت و بر اساس فرمایشات رهبر انقلاب، به دفاع از کشور ادامه خواهیم داد؛ ادامه داد: در تاریخ ثبت خواهد شد که کشوری به نام ایران، با مردمی بزرگ و با جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی، در برابر کسانی که بویی از انسانیت نبرده بودند، ایستادگی کرد و ملت بزرگ ایران در تاریخ جاودانه خواهد ماند.

نیکزاد با تاکید بر اینکه ترامپ به غلط کردن افتاده است؛ تصریح کرد: به احترام خون امام شهیدان و شهدای ما، او به زودی متوجه اشتباهاتش خواهد شد. جنگ نظامی ما به جنگ انرژی و به بن‌بست کشاندن آنها در عرصه اقتصاد و انرژی تبدیل خواهد شد. من بر این باورم که ترامپ دروغ می‌گوید و مطمئن باشید که ایران با چنین کسی، مذاکره نخواهد کرد. تنگه هرمز نیز به حالت قبل باز نخواهد گشت.

نائب رئیس مجلس در پایان خاطرنشان کرد: طبق فرمایش رهبر معظم انقلاب، ما غرامت خواهیم گرفت یا به همان میزان خسارت به آنها وارد خواهیم کرد. شرط این امر، وحدت و اتحاد مقدس مردم عزیز و بزرگ ماست که همواره در صحنه هستند و از نیروهای مسلح و مسئولین سیاسی حمایت می‌کنند.

 

