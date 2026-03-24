به گزارش ایلنا، محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی در خصوص اظهارات اخیر رئیس جمهور آمریکا بیانیه ای صادر کرد.

متن بیانیه به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

اکنون زمان آن است که تا بیش از پیش هوشیار و یکپارچه در برابر ترفندهای دشمنان اسلام و انقلاب بایستیم. در شرایطی که ترامپ دروغ پرداز و هم‌پیمانانش به‌طور آشکار عملیات روانی گسترده‌ای را برای ایجاد شکاف‌های سیاسی و اجتماعی در جامعه ما آغاز کرده‌اند، لازم است که با درک کامل از وضعیت کنونی، به مکرها و فریب‌های شیطان بزرگ پاسخ محکمی دهیم.

این مکاتب دروغین و چهره‌های شیطانی می‌کوشند با دامن‌زدن به ناامیدی و تفرقه، اراده ملت را تضعیف کنند و خود را در در رسیدن به اهداف کاذب پیروز نشان دهند. اما ما بر این باوریم که مردم عزیز ایران با تاریخ پرافتخار خود، بهتر از هر کسی می‌دانند که راه پیروزی در وحدت و همبستگی است.

ما باید صفوف خود را از هر زمان دیگر فشرده‌تر کنیم و باپشتیبانی ازسپاه اسلام، در برابر توطئه‌های دشمنان با عزمی راسخ و قهری مستحکم ایستادگی کنیم. رسانه‌های معاند و دشمنان کینه‌توز باید بدانند که اقدام به فریب افکار عمومی، نه‌تنها نتیجه‌ای نخواهد داشت بلکه عزت و اعتماد عمومی را تقویت خواهد کرد.

مسلماً، پیروزی نهایی در جبهه حق به زودی محقق خواهد شد؛ پیروزی‌ای که در آن خون پاک امام شهید و شهدای گران‌قدر این سرزمین به بار خواهد نشست و انتقام خون آن‌ عزیزان به دست رزمندگان اسلام گرفته خواهد شد. ما همچنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی متعهد خواهیم ماند و در راستای نتیجه مند کردن اهداف کلان نظام جمهوری اسلامی وتحمیل شکست بر دشمنان، تلاش خواهیم کرد.

اجازه نخواهیم داد که شکاف‌های دروغین و جنگ‌های روانی دشمنان، ما را از مسیر حق و حقیقت منحرف کند و به توکل و یاری خداوند متعال و اعتماد کامل به قدرت نیروهای مسلح، مسیر افتخارآفرین را ادامه خواهیم داد و در برابر تمام چالش‌ها با قدرت ایستاده و حافظ ارزش‌های والای دینی و ملی خواهیم بود.

والسلام علیکم و رحمه‌الله

محمدصالح جوکار

رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی

