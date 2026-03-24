جزئیات تماس تلفنی عراقچی و وزیر خارجه مصر
وزیر خارجه کشورمان و وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی با یکدیگر گفتوگو کردند.
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدرعبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، طی تماس تلفنی، در خصوص آخرین تحولات و پیامدهای منطقهای و بینالمللی تهاجم غیرقانونی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و دفاع مشروع کشورمان گفتگو کردند.
وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو آخرین دیدگاههای جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجاوز صورت گرفته و دفاع مشروع و قاطع نیروهای مسلح کشورمان در برابر متجاوزان را تشریح کرد.
وزیر امور خارجه مصر در این گفتگو آخرین رایزنیهای کشورش با بازیگران منطقهای و بینالمللی در راستای کاهش تنش در منطقه را تشریح کرد.
وزرای امور خارجه ایران و مصر در ادامه بر استمرار رایزنیها بین طرفین تاکید کردند.