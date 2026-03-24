خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

جزئیات تماس تلفنی عراقچی و وزیر خارجه مصر

کد خبر : 1764907
لینک کوتاه کپی شد.

وزیر خارجه کشورمان و وزیر خارجه مصر به صورت تلفنی با یکدیگر گفت‌وگو کردند.

به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و بدرعبدالعاطی وزیر امور خارجه مصر، طی تماس تلفنی، در خصوص آخرین تحولات و پیامدهای منطقه‌ای و بین‌المللی تهاجم غیرقانونی امریکا و رژیم صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و دفاع مشروع کشورمان گفتگو کردند.

وزیر خارجه کشورمان در این گفتگو آخرین دیدگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در خصوص تجاوز صورت گرفته و دفاع مشروع و قاطع نیروهای مسلح کشورمان در برابر متجاوزان را تشریح کرد.  

وزیر امور خارجه مصر در این گفتگو آخرین رایزنی‌های کشورش با بازیگران منطقه‌ای و بین‌المللی در راستای کاهش تنش‌ در منطقه را تشریح کرد.

وزرای امور خارجه ایران و مصر در ادامه بر استمرار رایزنی‌ها بین طرفین تاکید کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار