به گزارش ایلنا، سرلشکر محسن رضایی در شبکه خبر با اشاره به تهدید ترامپ مبنی بر هدف قراردادن زیرساخت برق ایران خطاب به رئیس جمهور آمریکا گفت: به او می‌گویم اگر زدی، چشم در برابر چشم نیست، سر در برابر چشم است و در خلیج فارس غرق می‌شوید.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله تاکید بر ادامه این جنگ تا گرفتن همه خسارت‌ها، برداشتن همه تحریم‌های اقتصادی، گرفتن یک تضمین حقوقی بین‌المللی برای دخالت نکردن آمریکا در مسائل ایران تاکید کرد.

سرلشکر رضایی با اشاره به اینکه به زودی شکاف جدی میان آمریکا و اسرائیل به وجود می‌آید، گفت: یک جریان سیاسی اعتقادی در آمریکا و رژیم صهیونی وجود دارد که می‌خواهند تحجر و استبداد را اعمال کنند؛ از جمله اینکه در سرزمین های اشغالی به فکر ایجاد تشکیل اسرائیل بزرگ هستند.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله این را هم گفت که نتانیاهو، ترامپ را به دنبال خود می‌کشد و نقشه نظامی این دو از ابتدای جنگ با هم تفاوت داشت.

به گفته سرلشکر رضایی، آمریکا به دنبال جنگ محدود بود اما نظر نتانیاهو اجرا شد و جنگ دنباله‌داری به وجود آورد وگرنه ترامپ باید روز دوازدهم جنگ آتش‌بس می‌داد.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله گفت: در کابینه ترامپ اعتقاد داشتند مرحله به مرحله باید به ایران ضربه زد و جنگ را جلو برد. ولی نتانیاهو به جنگ تمام‌عیار اعتقاد داشت.

به گفته سرلشکر رضایی، جنگ رمضان در حقیقت مرحله دوم دفاع مقدس ۱۲ روزه بود و صهیونیسم بین‌المللی معتقد بود تا ترامپ هست باید به یک جنگ نظامی چند مرحله‌ای علیه ایران بروند.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله این را هم گفت که موساد و سیا کوتای دی ماه را برنامه‌ریزی کرده بودند تا اگر به نتیجه رسید، به جنگ هم نیاز نباشد. اما این اتفاق نیفتاد و مرحله دوم جنگ را راه انداختند.

سرلشکر رضایی با بیان اینکه نیروهای مسلح ایران تجهیزات و تاکتیک آمریکا را شکست دادند، گفت: از همه مهم‌تر راهبرد و طرح زمان‌بندی آمریکا و اسرائیل را هم به بن‌بست کشاندیم.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله با تأکید بر اینکه ایران در تجهیزات، تاکتیک و فنون نظامی از کشورهای دیگر درخواست کمک نکرد، به ضربات موشکی ایران به ۷ سامانه پدافندی تاد و جنگنده‌ F35 دشمن اشاره کرد.

سرلشکر رضایی گفت: نقشه ایران مانند اژدهایی است که حلزونی حرکت می‌کند. لحظه به لحظه میدان‌های گسترده‌تری را به کنترل خود در می‌آوریم و مدیریت تنگه هرمز آن لایه سوم یا چهارم نقشه ماست.

فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس ۸ ساله افزود: ما باید به فکر ایجاد یک امنیت دستکم ۵۰ ساله و جبران خسارت از دشمن باشیم؛ آسیب‌هایی که به تجهیزات دشمن از جمله پهپادها، سوخت‌رسان‌ها و... وارد کردیم، نشام داد فناوری ایرانی توانست بر فناوری پیشرفته آمریکا غلبه پیدا کند.

سرلشکر رضایی همچنین در پایان گفت: نزدیک ۱۰۰ هزار نفر از پیشکسوتان ثبت نام کرده‌اند. تا ۵۰۰ هزار نفر کسانی هستند که مدافعان حرم بوده‌اند. ایران می‌تواند در کنار سپاه و ارتش نیروی جدیدی را تشکیل دهد.