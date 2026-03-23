گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و پاکستان
به گزارش ایلنا، سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان شامگاه دوشنبه با محمد اسحاق‌دار معاون نخست وزیر و وزیر امور خارجه پاکستان به صورت تلفتی گفتگو کرد.

در این گفتگو طرفین با تمرکز بر مذاکرات تلفنی روز جاری رئیس جمهور پزشکیان و  نخست وزیر شهبازخان، آخرین تحولات و وضعیت جاری منطقه و پیامدهای تداوم تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل علیه ایران را مورد بحث و بررسی قرار دادند و بر اهمیت و ضرورت صیانت از ثبات و امنیت پایدار در منطقه  تاکید کردند.

